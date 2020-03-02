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02.03.2020 20:40
Рубрика: В мире

США исключили две российские компании из санкционных списков по КНДР

Текст: Диана Ковалева
Вашингтон исключил две российские компании из санкционных списков, связанных с КНДР.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

При этом одну из них, "Независимую нефтегазовую компанию", зарегистрированную в Москве, американский минфин исключил в качестве трех юридических лиц с различающимися названиями. А ее дочку - "ННК-Приморнефтепродукт", зарегистрированную во Владивостоке, - в качестве четырех юридических лиц.

Санкции могут укрепить позиции российских банков

Как объясняется в соответствующем распоряжении американского финансового ведомства, отныне все ранее замороженные активы компаний будут разблокированы, а гражданам Соединенных Штатов снова разрешается вести с ними дела. "Санкции США не должны быть постоянными", - говорится в заявлении минфина.

Напомним, что обе компании попали под американские ограничительные меры, связанные с Северной Кореей, 1 июня 2017 года. Как объяснили тогда в Вашингтоне, "Независимая нефтегазовая компания" якобы поставила в КНДР нефтепродуктов на сумму в один миллион долларов, но после попадания в черный список США ее материнская компания, Alliance Oil Company, прекратила подобный экспорт.

В мире США Санкции и антисанкции

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