Стоцкая рассказала, почему предпочла театр и мюзиклы карьере певицы

Спектакль "Комедия о том, как банк грабили" поставили полгода назад. И уже сыграли более 130 раз. В этом плане побит рекорд, поставленный в прошлом году другой постановкой Театра МДМ - "Шоу пошло не так". В "Комедии о том, как банк грабили" десять артистов играют 40 персонажей. Одна из самых ярких героинь спектакля - Рут. Это сотрудница банка в деловом костюме и огромных на пол-лица очках. Она одна воспитывает сына, который уже вырос, но ей все еще кажется ребенком. Поклонники актрисы и певицы Анастасии Стоцкой, как правило, не сразу узнают ее в этой возрастной роли. Тем не менее это она, звезда многих российских мюзиклов, о которых и поговорила с ней обозреватель "РГ".

Анастасия, первый мюзикл, где я вас увидела, был "Губы", поставленный по "Камере Обскура" Владимира Набокова в Театре Луны. По-моему, не только я вас там заметила?

Анастасия Стоцкая: Да, это удивительно. Недавно говорили с Дмитрием Астраханом, он рассказал, что впервые меня увидел именно в этом спектакле.

И Филипп Киркоров?

Анастасия Стоцкая: Да, я тогда еще училась на четвертом курсе театрального института у Сергея Борисовича Проханова, который мне дал дебютную роль. В то время Марк Григорьевич Рудинштейн хотел сделать экранизацию этого спектакля и планировал пригласить Филиппа на роль Горна.

Филиппа позвали посмотреть спектакль, и он пришел в наш маленький театр на сто мест на цокольном этаже. Пришел вроде как с одной задачей, а ушел… Филипп в то время весь уже был поглощен мюзиклом "Чикаго". Он сразу заметил меня и пригласил на кастинг.

Почему все-таки мюзиклы, а не эстрада?

Анастасия Стоцкая: Эстрады никогда и не было в моих мыслях, желаниях и мечтах. Я танцевала с самого детства, потом пошла в студию при Театре Луны. И там уже все завертелось, и я поступила в театральный институт. Брат у меня тоже театральный закончил.

Имя вашего брата хорошо известно зрителям - Павел Майков.

Анастасия Стоцкая: Да, так получилось, что мы оба пошли по актерскому пути. Я всегда крутилась в сфере искусства. Изначально хотела танцевать, поступать в хореографическое училище. Но не сложилось. Когда переезжала из Киева в Москву, мечтала об ансамбле Игоря Моисеева, но не успела на набор. Можно сказать, что жизнь сама направила меня в сторону театрального института.

После "Чикаго", казалось, что вы вольетесь в реку нашего шоу-бизнеса.

Анастасия Стоцкая: По большому счету я никогда не разделяла театр и шоу-бизнес. Когда Филипп спросил меня после "Чикаго", не хотелось бы мне попробовать себя в качестве певицы, я подумала про себя, что никогда не думала и не мечтала об этом, занималась совершенно другими вещами, но ответила: "Конечно, да!". Потому что понимала: за его предложением поработать вместе стоит нечто грандиозное. Мне было очень интересно. Все, к чему прикасается Филипп, всегда делается на высшем уровне. Тем более заканчивался контракт с "Чикаго", мюзикл закрывался, и конкретных предложений не было. Поэтому абсолютно логичным для меня было продолжать работать с Филиппом. Тем более я была влюблена в то, что он делает, мне было очень комфортно с ним находиться. Я до сих пор считаю, что, как Филипп, мало кто работает на эстраде, в таком бешеном ритме.

Признаюсь, мне было очень сложно. Но это была мощная школа. Я благодарна Филиппу и буду всегда благодарна, хотя тогда я много капризничала и показывала свой характер в силу возраста и непонимания. На самом деле наша совместная деятельность стала огромным подарком для меня и невероятным опытом в плане подачи себя на сцене, работы на камеру, с фотографами. Я наблюдала за Филиппом и все впитывала.

Я и сейчас не исключаю того, что в моей карьере будет новый виток, и я спою какую-нибудь классную песню, которая действительно будет моя и раскроет меня как артистку и вокалистку. Я бы с удовольствием сделала крутое шоу, записала бы альбом и сыграла бы концерт уровня Джей Ло или Кайли Миноуг. Я не исключаю, что это когда-нибудь случится, но сейчас мне комфортно и здорово работать в сфере театральных музыкальных проектов. У меня, конечно, бывают корпоративные закрытые мероприятия, где пою свои песни. Но в основном, конечно, мюзикл, театр.

И кино?

Анастасия Стоцкая: С кино пока не очень сложилось. Есть фильм "9 месяцев", Резо Гигиенишвили, где я исполнила небольшую роль, "Дни ангела" Игоря Апасяна - снималась там с Валентином Гафтом. И телевизионные фильмы-мюзиклы, например "Женитьба Фигаро", где я сыграла Сюзанну.

А как вы попали в российские постановки известных театральных мюзиклов?

Анастасия Стоцкая: Пришла на кастинг. У меня нет такого, что зовут куда-то, потому что я звезда. Всегда нужно проходить кастинг. И не везде меня, к сожалению, утверждали. Такое в моей жизни тоже случалось, потому что иногда я фактурно не подходила, иногда у меня в диапазоне недоставало необходимых высоких нот. Самый первый кастинг был 17 лет назад в мюзикл "Нотр-Дам-де-Пари", затем мюзикл "Чикаго". После этого меня полностью захватил шоу-бизнес. И дальше, десять лет назад, был кастинг в мюзикл "Зорро".

В этот мюзикл пригласили играть настоящих испанцев. И что удивительно, вы полностью соответствовали им по темпераменту. Откуда это в вас?

Анастасия Стоцкая: Испанцы очень заряжали, да и во мне кипят эти страсти. Спасибо моим родителям, многое мне дано от природы. Мне с этим повезло. При этом я остаюсь достаточно неуверенной, ранимой и застенчивой. Но, видимо, это и дает мне возможность развиваться и идти дальше.

То есть согласны с тем, что вы заводная?

Анастасия Стоцкая: Я разная. И, правда, безумно счастлива, что моя фактура и голос дают возможность играть совершенно разные роли: от царевны Забавы до взрослых женщин и ледяных ведьм, которые хотят заморозить весь мир. Моя внутренняя природа, эмоциональная подвижность, нестабильность - в жизни со всем этим мне самой очень трудно, не говоря уже об окружающих. Но зато на театральной сцене это дает возможность существовать с широкой амплитудой. Потому что зачастую все талантливые артисты эмоционально подвижные люди, именно это и дает возможность им очень быстро впрыгивать в предлагаемые обстоятельства. Конечно, мы все очень ранимые, чувствительные. В жизни с этим тяжело, но хорошо, что есть работа и возможность все это выплескивать именно на сцене.

Вы не боитесь быть смешной.

Анастасия Стоцкая: В свое время я вообще не думала, что могу быть смешной. Даже у Сергея Борисовича Проханова я была абсолютной героиней. Рыжеволосая, длинноногая красотка - все что угодно, но никак не комедийная актриса. И все отрывки, которые я делала, - либо это была драма, либо что-то коварное и роковое. Впервые я поняла, что могу быть смешной, когда играла в мюзикле "Чикаго", потому что роль Рокси с комедийными элементами. Но основной комедийный опыт был, как ни странно, в телевизионном проекте "Один в один", в котором я участвовала, примерно, восемь лет назад. Когда я перевоплощалась в разных персонажей, таких как Лариса Долина, Филипп Киркоров и других. А потом было возвращение в проект, где тоже мне удалось сделать интересные номера. Там, конечно, такое количество наблюдений и перевоплощений, которые в театральном институте я не осилила за все четыре года. Участие в шоу подарило мне огромный актерский опыт.

Вы быстро перевоплощаетесь?

Анастасия Стоцкая: Очень медленно. Есть артисты, которые на первой репетиции уже делают практически все так, как потом на премьере. Я же из тех, кто на кастинге не очень хорошо показывается. Иду к персонажу долго и очень не люблю чувствовать, когда существую неорганично. У меня на каком-то животном уровне чувство органики. И каждый раз с новой ролью долго сомневаюсь, получится или нет. Если сравнить, как я репетировала роль Рут в самом начале, и как играю сейчас, можно понять, что я не представляла, как сделать образ. Потом появилась манера ходить, говорить, вырисовались жесты - все это и дает Рут характерность. Завершающий штрих - костюм и парик. Но когда ты в спортивном костюме в кроссовках выходишь на репетиции и должна играть женщину, работницу банка, которой 59 лет, то сложно поймать нужную пластику. У меня это всегда происходит постепенно. И, естественно, спасение в партнере.

Неужели сложно было понять, как играть Рут. Спектакль ведь уже идет в других странах. Разве это не образ-калька?

Анастасия Стоцкая: Даже в российской постановке три состава, и все Рут абсолютно разные. Вообще, когда я шла на кастинг, то готовила роль Каприс. Я показала, режиссер расхохоталась, сказала, что все прекрасно и предложила: "А давай-ка ты сейчас возьмешь текст и выучишь роль Рут!". Я подумала, что все, это провал. Вышла, что-то быстро выучила, а дальше две недели ждала результата.

Обычно происходит так. На меня вешается номерок, я выхожу и либо пою, либо читаю отрывки из драматических сцен. То есть все на общих основаниях. Нет никаких поблажек для артистов, которые ранее работали в проектах компании "Бродвей Москва". Каждый раз мы проходим кастинги снова и снова, и каждый раз это очень волнительно и тревожно. Были проекты, в которые я не проходила. Например, я пробовалась на ведьму Урсулу в мюзикл "Русалочка". Но тогда ставили англичане, они говорили: "Тебе нужно быть более ужасной и страшной". Хотя в британском мюзикле была Урсула достаточно взрослая, лет под 50, но стройная и далеко не страшненькая. Но с возрастом, конечно же, персонажи и роли будут меняться. На самом деле я очень рада, что мне не досталась роль Каприс, потому что Рут в отличие от нее в мюзикле поет. В итоге я ее просто обожаю мою Рут. И скучаю по этому спектаклю. Я веселюсь в нем, просто зажигаю. Мне безумно радостно, когда люди говорят, что они меня не сразу узнали. Прекрасный комплимент.

В "Шоу пошло не так" музыка и пение не основные составляющие спектакля. Но какая там требуется физическая подготовка.

Анастасия Стоцкая: Мы на репетициях были поначалу все "синие". Вообще после блока этих спектаклей я вся в ссадинах, царапинах и синяках. Уже и привыкла. Это тоже спектакль, который я люблю, на котором мы веселимся. Репетиции также были необычные и интересные: у нас было очень много импровизации для того, чтобы прочувствовать наши роли, импровизационный формат спектакля и каждому понять, кто на самом деле его персонаж. Поскольку мы играем спектакль в спектакле, то совсем непросто, когда нужно держать в голове несколько объектов, сохранять эффект неожиданности, реагировать живо и естественно. Каждый раз в ежедневном прокате это действительно сложно. И путем импровизаций мы добивались того, что было необходимо. Этот выход из зоны комфорта в итоге стал хорошим актерским опытом.

Весь спектакль на внимание. Упустишь одну деталь, сыплется все.

Анастасия Стоцкая: У нас репетиции перед каждым блоком. Мы собираемся и проходим весь спектакль, либо основные сцены. Вся сложность как раз в общих сценах, когда текст идет непрерывно, и, если кто-то один буквально ошибется на одну фразу или войдет в ненужное время... Действительно очень часто многое шло не так. И это, кстати, добавляло остроты и живости в спектакль.

Какие мюзиклы вы любите?

Анастасия Стоцкая: Я вообще очень люблю мюзиклы. Последний, который смотрела в Лондоне, был "Гамильтон". Наверное, это один из тех спектаклей, который в России поставить невозможно. Но хочется его пересмотреть еще раз. Когда-то, лет 15 назад, Филипп, фанат мюзиклов, привез меня в Америку. Мы ходили на них каждый день, даже по два в день смотрели. Я сидела и рыдала "крокодильими слезами", думала: "Вот где я должна была родиться. Сколько здесь работы для меня. Это мой любимый жанр".

А сейчас вы ездите иногда смотреть мюзиклы?

Анастасия Стоцкая: Когда у меня был кастинг в "Комедии о том, как банк грабили", я как раз поехала в Лондон, посмотрела там "Гамильтон" и совсем не собиралась смотреть "Банк". Но мы гуляли с подругой днем и вдруг наткнулись на театр, где он идет. Мы купили билеты и тут же пошли. То есть я посмотрела этот спектакль, даже прежде чем узнала, что меня утвердили.

Рут там такая же секси?

Анастасия Стоцкая: Рут совершенно другая, просто мегакарикатурная. Я на нее смотрела и еще больше не понимала, как же вообще смогу сыграть эту героиню, поскольку я, в принципе, другая. Там невысокого роста тетечка, очень фигуристая, фактуры Лии Ахеджаковой. И я тогда подумала, что меня точно не утвердят. Но, когда я получила роль Рут, а вместе со мной в другом составе утвердили Марию Иванову, которая совершенно другая - и возраст, и фактура, и голос - то это еще больше зародило во мне сомнения. Но все получилось. Очень приятно, что зрители выделяют мою Рут, говорят, что она бесподобна. Мне это, конечно, очень приятно.

Десятого октября в Москве состоится премьера российской версии знаменитого мюзикла "Шахматы".

Анастасия Стоцкая: Жду сама премьеры с нетерпением. В этом мюзикле просто потрясающая музыка. Я участвовала в кастинге, очень надеюсь, что сыграю и в этом легендарном спектакле.