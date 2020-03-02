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02.03.2020 18:08
Рубрика: Культура

Антропологи обнаружили языковую "связь" цивилизации майя и России

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудник Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) Лопес Лухан представил новое исследование, проливающее свет на появление словарного бинома Кетцалькоатль-Толлан, который использовался в языках народов Мезоамерики. Удивительно, но его аналог был обнаружен и в России.

Краткий отчет об исследовании приведен на сайте INAH. Известно, что майя свои города строили не на пустом месте. Они возводили их на руинах городов более древних цивилизаций, например, ольмеков.

Фото: iStock
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В новом исследовании приводится детальный анализ реликвий майя, который указывает на то, что этот народ позаимствовал у предшественников не только сооружения и архитектурный стиль, но и культурные традиции. По сути, майя имитировали то, что делали ольмеки, а также использовали их храмы для проведения своих церемоний. И тем же самым занимались тольтеки, жившие уже после майя.

Например, в Теночтитлане, как показали раскопки, имелся Дом орлов, который тольтеки использовали после своего исхода из города Тулы. Это место перед восшествием на престол обязательно посещал будущий правитель. Там проводились церемонии покаяния.

Внутри имелся зал, украшенный изображениями богов смерти. Вероятно, при майя он использовался для ритуала погребения государей. А тольтеки проводили там ритуалы почитания всех предыдущих правителей, от которых власть передавалась их владыке как бы по наследству.

Это открытие позволило объяснить давнюю загадку словарного бинома. Дело в том, что у многих народов Мезоамерики к имени правителя добавлялось слово Кетцалькоатль. Даже в письменных источниках оно встречается так часто, что археологи нередко путают правителей Мезоамерики между собой.

Объясняя это, мексиканский ученый привел в пример Россию и Германию. В этих странах названия правителей были производными от римского слова "цезарь", императорского титула, то есть царь и кайзер соответственно.

В Мезоамерике происходило нечто подобное, то есть слово Кетцалькоатль - это титул верховного правителя. Есть у него и другой смысл. По легенде, Кетцалькоатль - это одно из главных божеств, "пернатый змей". Его первые изображения относятся к 200-150 гг. до н.э.

Кстати, легенда тольтеков гласит, что Кетцалькоатль внезапно появился в Туле около 980 года и правил там более 20 лет. Это он научил людей математике, медицине, астрономии, письму, ювелирному делу и ткачеству, при нем изобрели шоколад и календарь с циклом в 52 года.

Фото: Universita Ca' Foscari Venezia
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В новом исследовании говорится, что в древности город Тула также носил название Толлан. Поскольку там правил Кетцалькоатль, этим же словом начали обозначать все мифические, божественные места.

Постепенно народы Мезоамерики начали использовать его в качестве приставки к названиям городов, в которых жили правители - Кетцалькоатли. То есть, город Теотиуакан называли Толлан-Теотиуакан, город Чололлан - Толлан-Чололлан и так далее.

Так и появился бином Кетцалькоатль-Толлан, который намекал на то, что верховный правитель получил свою власть от "пернатого" бога, а вместе с этим получил право проживать и управлять в Толлане - месте для богов.

Словом, исследование объяснило, почему в устных легендах и письменных источниках народов Мезоамерики упоминается так много Кетцалькоатлей и Толланов, причем все они относятся к разным векам.

"Все правители происходят от одной божественной линии, которую начал Кетцалькоатль, - говорит Лопес Лухан. - Поэтому в одном историческом источнике мы находим ссылку на Кетцалькоатля VIII века, в другом - на Кетцалькоатля IX или X века. В случае с Толланом все - аналогично".

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