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02.03.2020,  
18:30
Текст:  Светлана Цыганкова

"Свирепый русский кит": новые подлодки и ракеты ВМФ РФ оценили в Китае

Фото: Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" Фото: Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
Фото: Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"

В Китае назвали элементами "свирепого русского кита" ядерные торпеды "Посейдон", гиперзвуковые ракеты "Циркон" и подводные лодки проекта "Ясень-М". Они могут незаметно выйти из глубины океана и ударить из засады.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Об этом пишет "ИноСМИ" со ссылкой на китайское издание "Чжунго цзюньван". В статье отмечается, что Россия возлагает большие надежды на субмарины нового поколения.

Подлодки проекта "Ясень" - это попытка догнать и перегнать подводные атомные силы ВМС США. И поэтому они привлекали к себе повышенное внимание еще с советских времен. И хотя СССР распался, работу над проектом не бросили. Строительство подлодок проекта "Ясень" оживили уже в современной России.

Позже проект усовершенствовали до варианта 885М. Как отмечает китайское издание, если все будет идти по плану, то до 2025 года Военно-морской флот России примет на вооружение семь подлодок проекта "Ясень", шесть из которых - "Ясень-М".

Сейчас подлодки проекта "Ясень" вместе с ракетными подводными крейсерами стратегического назначения "Борей" представляют надежную опору для развития российских ядерных сил морского базирования.

Но РФ уже объявила о запуске проекта атомных подводных лодок пятого поколения типа "Хаски", включив его в Государственную программу вооружения. Кроме того, уже спущена на воду первая подлодка "Белгород", способная, как считается, нести торпеды "Посейдон".

А еще ВМФ России планирует принять на вооружение более 32 ядерных торпед "Посейдон". Гиперзвуковые ракеты "Циркон", верятно, появятся в арсенале подлодок проектов "Ясень", "Антей" и "Хаски".

Поэтому, подводит итог китайское издание, противник будет трепетать от страха в любом случае.

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Фото: U.S. Department of Defense/Wikimedia.org
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