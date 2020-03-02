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02.03.2020 13:35
Рубрика: Экономика

Топорин: Страны ЕС могут закрыть внутренние границы из-за коронавируса

Текст: Алексей Дуэль
Европейские страны вправе сами отменить свободное перемещение внутри шенгенского соглашения, никакие постановления европейских властей для этого не нужны. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорин.

"Вопросы здравоохранения относятся к компетенции национальных правительств, - рассказал Топорин на круглом столе в РИА Новости. - И каждая страна решает свои проблемы так, как считает нужным".

По словам эксперта, например, в Германии, где уже заболели коронавирусом 131 человек, их готовятся разместить на пустующей военной базе, организовав там карантин. При этом его срок может составить от 14 до 40 суток.

"В Италии коронавирус распространен уже в геометрической прогрессии, заболели свыше полутора тысяч человек, - продолжил Топорин. - Не работают многие органы государственной и муниципальной власти, остановлены занятия в учебных заведениях. Сотрудники находятся в вынужденном простое и уже сейчас активно задают вопрос: а кто нам компенсирует выпавшие доход, из каких фондов?".

Фото: AP Photo/Arek Rataj
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Сейчас все ждут ответов медиков, уверяет эксперт. Пока про болезнь никому ничего неизвестно, ситуация развивается хаотично. И для принятия разумных и понятных решений всем нужна более четкая информация, которой ни у кого нет.

По данным экспертов, из Венеции, ставшей одним из очагов распространения коронавируса в Италии, в ближайшее время в Россию должны вернуться около семи тысяч туристов.

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