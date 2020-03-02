Управляющим компаниям запретят договариваться с коллекторами

Авторами документа стали заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Как напомнила журналистам Яровая, ранее нами был установлен запрет на работу коллекторов с долгами граждан по ЖКХ.

- Однако управляющие компании нашли новую форму обхода существующих требований закона, - пояснила она, - и стали заключать так называемые агентские договоры, что позволяет привлечь к работе коллекторов.

Для того чтобы обеспечить безусловную защиту прав граждан, парламентарии предлагают законодательно запретить управляющим компаниям, ТСЖ и ЖК заключение с коллекторами договоров, направленных на возврат просроченной задолженности по ЖКХ или выдачи им доверенности.

Кроме того, в случае уступки прав требований профессиональному участнику рынка, жильцы сохранят все права, и новая управляющая компания будет обязана полностью выполнить обязательства, принятые на себя предыдущей компанией.

Управляющая компания будет обязана обеспечивать конфиденциальность и безопасность личных данных граждан, которые стали известны им с уступкой прав. В противном случае она будет нести ответственность за их разглашение, добавила вице-спикер.

В пояснительной записке говорится, что документ направлен на устранение коллизии норм и конкретизацию гарантии защиты прав граждан от действий, связанных с взиманием просроченной задолженности по жилищно-коммунальным платежам. Несовершенство нынешних механизмов приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан.

Прямой запрет на заключение управляющими компаниями посреднических договоров с коллекторами имеет важнейшее социальное значение, считают разработчики.

Законопроект, говорится в сопроводительных материалах, концептуально поддержан Минстроем России, Минюстом России и ФССП России.