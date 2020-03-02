Об этом говорится в проекте дорожной карты развития искусственного интеллекта (ИИ) в России. Кроме того, уже с 2021 года во всех регионах будет проводиться всероссийская олимпиада по ИИ. Победа в ней позволит ребятам получить преференции при поступлении в университеты.
Могут ли школьники осилить такую сложную тему? На каких языках программирования стоит вести обучение детей? И чему конкретно? Об этом "РГ" спросила у экспертов-практиков.
Как рассказал руководитель лаборатории машинного интеллекта МФТИ Константин Воронцов, сначала надо определиться, о каком предмете идет речь.
- Разработка искусственного интеллекта - это узко профессиональная дисциплина, требующая подготовки по математике и компьютерным наукам на уровне вуза. И ей точно не место в средней школе, - подчеркнул он. - А вот применение ИИ в разных областях - совсем другое дело. Это инженерная дисциплина, в которой можно собирать решения практических задач из готовых "кубиков".
По словам эксперта, больше всего это похоже на кружки по робототехнике. Школьники вполне могли бы участвовать в конкурсах по анализу данных и учиться тому, как в современном мире собираются данные, как они используются для автоматизации. Но это тоже очень серьезный предмет даже для мотивированных ребят.
- Стоит ли вводить его для всех? Уверен, что нет, - говорит Константин Воронцов. - Что действительно стоило бы сделать - серьезно обновить школьный курс информатики. Там слишком много абстрактных, устаревших, непрактичных вещей. Да и сильный крен в программирование нужен далеко не всем. Можно сделать "Программирование" и "ИИ" двумя отдельными предметами в физмат классах. А в общий курс информатики включить побольше практических примеров о том, как появляются данные и информация и как с ними работают в различных сферах, в том числе с использованием ИИ.
А вот проректор по развитию образовательной деятельности УрФУ Андрей Созыкин считает, что школьники вполне способны создавать системы искусственного интеллекта с помощью готовых библиотек машинного обучения.
- Например, школьники, участвующие в наших проектах, создавали свои приложения для распознавания человека по лицу, для анализа соцсетей, оптимизации энергопотребления на основе анализа данных, - рассказал он. - Чтобы организовать обучение искусственному интеллекту, нужно в первую очередь включить в школьную программу изучение языков программирования, на которых разрабатываются системы искусственного интеллекта. Сейчас самый популярный язык для этой цели - Python. Это достаточно простой язык, школьники быстро его осваивают.