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02.03.2020 21:08
Рубрика: Общество

Pythonа вызовут к доске

Зачем искусственный интеллект сядет за парту
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
В будущем году минпросвещения начнет апробацию учебных модулей "Искусственный интеллект". А к 2024 году его будут изучать в половине всех российских школ, причем в рамках обычной программы.
Популярный язык программирования для работы с искусственным интеллектом - Python. Фото: Сергей Куксин/ РГ Популярный язык программирования для работы с искусственным интеллектом - Python. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Популярный язык программирования для работы с искусственным интеллектом - Python. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Об этом говорится в проекте дорожной карты развития искусственного интеллекта (ИИ) в России. Кроме того, уже с 2021 года во всех регионах будет проводиться всероссийская олимпиада по ИИ. Победа в ней позволит ребятам получить преференции при поступлении в университеты.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
В школах при вузах стартовала приемная кампания

Могут ли школьники осилить такую сложную тему? На каких языках программирования стоит вести обучение детей? И чему конкретно? Об этом "РГ" спросила у экспертов-практиков.

Как рассказал руководитель лаборатории машинного интеллекта МФТИ Константин Воронцов, сначала надо определиться, о каком предмете идет речь.

- Разработка искусственного интеллекта - это узко профессиональная дисциплина, требующая подготовки по математике и компьютерным наукам на уровне вуза. И ей точно не место в средней школе, - подчеркнул он. - А вот применение ИИ в разных областях - совсем другое дело. Это инженерная дисциплина, в которой можно собирать решения практических задач из готовых "кубиков".

Нужно серьезно обновить курс школьной информатики, уверены эксперты

По словам эксперта, больше всего это похоже на кружки по робототехнике. Школьники вполне могли бы участвовать в конкурсах по анализу данных и учиться тому, как в современном мире собираются данные, как они используются для автоматизации. Но это тоже очень серьезный предмет даже для мотивированных ребят.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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- Стоит ли вводить его для всех? Уверен, что нет, - говорит Константин Воронцов. - Что действительно стоило бы сделать - серьезно обновить школьный курс информатики. Там слишком много абстрактных, устаревших, непрактичных вещей. Да и сильный крен в программирование нужен далеко не всем. Можно сделать "Программирование" и "ИИ" двумя отдельными предметами в физмат классах. А в общий курс информатики включить побольше практических примеров о том, как появляются данные и информация и как с ними работают в различных сферах, в том числе с использованием ИИ.

А вот проректор по развитию образовательной деятельности УрФУ Андрей Созыкин считает, что школьники вполне способны создавать системы искусственного интеллекта с помощью готовых библиотек машинного обучения.

- Например, школьники, участвующие в наших проектах, создавали свои приложения для распознавания человека по лицу, для анализа соцсетей, оптимизации энергопотребления на основе анализа данных, - рассказал он. - Чтобы организовать обучение искусственному интеллекту, нужно в первую очередь включить в школьную программу изучение языков программирования, на которых разрабатываются системы искусственного интеллекта. Сейчас самый популярный язык для этой цели - Python. Это достаточно простой язык, школьники быстро его осваивают.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Реформа образования

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