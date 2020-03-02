В Болгарии из-за коронавируса могут отменить празднование Дня освобождения

Национальный оперативный штаб Болгарии, созданный для координации борьбы с коронавирусом, рекомендовал отменить празднование Дня освобождения Болгарии от османского ига. Масштабные празднества в этот день обычно проходят на перевале Шипка, где во время Русско-турецкой войны 1877-78 годов произошло ключевое сражение, позволившее освободить Болгарию.

Оперативный штаб уже разослал свои рекомендации по отмене массовых празднеств президенту и премьер-министру Болгарии, спикеру парламента, губернаторам, сообщает болгарское издание "24 часа".

По словам специалистов, в Болгарии сейчас уже не очень хорошая эпидемиологическая обстановка, во многих регионах страны наблюдается высокая заболеваемость гриппом и другими респираторными инфекциями. А скопление большого числа людей в одном месте повышает вероятность заражения, в том числе и возможным коронавирусом.