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02.03.2020 20:03
Рубрика: Экономика

В Думу внесен законопроект для борьбы с завышением цен в аптеках

Текст: Ольга Игнатова
Побороть необоснованное завышение цен на лекарства призван законопроект, внесенный сегодня в Государственную Думу.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Поправки в федеральные законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" подготовлены руководителем фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым и первым замруководителя фракции, главой межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению Андреем Исаевым.

Также соавтором законопроекта стала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Фото: Максим Слуцкий/ ТАСС
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Как рассказал журналистам Сергей Неверов, предлагаются меры по предупреждению и недопущению монополизации рынка розничной торговли лекарствами. "Неадекватное завышение цен на ряд лекарств в период эпидемий - вопрос, который жестко поставил президент России. И мы предложили механизмы, которые должны предупреждать подобные ситуации", - уточнил Неверов. По его мнению, резкому скачку цен на антивирусные препараты и медицинские маски способствует именно монополизация рынка. Поэтому законодатели предложили законодательно определить, что такое аптечная сеть, передвижной аптечный пункт для доставки лекарств в отдаленные населенные пункты, услуги по продвижению лекарственных препаратов для медицинского применения. "Также мы предлагаем разделить "полную лицензию на аптечную деятельность" и "неполную лицензию", чтобы фельдшерско-акушерские пункты могли продавать лекарства без установления строгого аптечного оборудования, которое требуется для определенного вида лекарств. Это очень важно для сельских территорий", - отметил Неверов.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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В законопроекте предлагается установить ряд антимонопольных ограничений, в частности, по числу организаций, которое может иметь аптечная сеть. Сделка по приобретению дополнительных площадей будет признаваться ничтожной, если оборот организации превысил 20% объема всех реализованных лекарственных препаратов в пределах населенного пункта.

Для создания условий здоровой конкуренции предлагается установить максимальный размер платы за услуги по продвижению продукции в размере 5 %. Вводятся ограничения бонусов, которые могут брать за размещение товара аптеки со стороны производителей.

Один из самых важных моментов - аптеки обязаны будут информировать покупателей о наличии недорогих лекарств, в том числе отечественного производства. Для них должны выделяться отдельные витрины.

Предлагается ко всему прочему создать единый реестр фармацевтических работников (по аналогии с реестром медицинских работников). Там помимо базового образования каждого фармацевта будет отражаться информация о повышении им квалификации.

По словам Андрея Исаева, законопроект обсуждался с Федеральной антимонопольной службой и министерством здравоохранения. "Поступило достаточно большое количество дополнительных предложений в законопроект, мы будем их обсуждать в рамках его подготовки ко второму чтению", - отметил Исаев.

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