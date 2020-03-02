В Гидрометцентре рассказали о наступлении рекордного для марта тепла

Уже в среду и четверг на этой неделе температура в столичном регионе может достигать двухзначных положительных значений. Будет плюс 10 и выше, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, связано это с переносом воздушных масс не только с юга, но и с юго-востока. Причем в первой половине недели воздух в центр европейской территории будет приходить с юга и юго-запада, а во второй - с востока и юго-востока. И именно восточные ветры принесут особенное тепло.

В первой половине недели, отметил Вильфанд, температура окажется на 6-8 градусов выше нормы. Днем ожидается от плюс 5 до плюс 10 градусов, но погода будет облачная, возможны небольшие дожди. Возможно даже потепление до плюс 11 градусов.

В середине недели состав воздуха поменяется, влаги станет меньше. Все чаще будет выходить солнышко, а осадки прекратятся. 8 марта тоже ожидается не холодная погода, по предварительным расчетам будет от 5 до 10 градусов со знаком плюс.

Ряд синоптиков при этом прогнозируют дальнейший прогрев воздуха -к середине месяца до плюс 13-15 градусов. "Теория запрещает нам прогнозировать погоду больше чем на 2 недели вперед. Сейчас практическая предсказуемость составляет 5 -6 дней, через пару лет на 7-8 дней вперед можно будет прогнозировать погоду. Но за этот предел невозможно перескочить. Более долгосрочные прогнозы редко оправдываются. Либо надо обладать сверхъестественными знаниями. Среди профессиональных синоптиков такими знаниями никто не обладает",- уточнил Вильфанд.