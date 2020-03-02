В Госдуму внесены поправки в Конституцию о сенаторах

В Госдуму внесены поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции РФ, которые касаются членов Совета Федерации.

О внесении поправок сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, предложено уточнение в статью 95 о том, что Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации (ранее депутаты отмечали, что в Основном законе не используется термин "сенаторы").

При этом уточняется, что представители регионов входят в Совфед на срок полномочий соответствующих законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти.