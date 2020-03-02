В Иране число умерших от коронавируса достигло 66 человек

Количество зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Исламской Республике достигло 1501, жертвами болезни стали 66 человек. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения ИРИ Али Реза Раиси.

"В течение прошедших суток в Иране было зафиксировано 523 новых случая коронавируса. К сожалению, двенадцать человек скончались", - приводит слова чиновника агентство ISNA.

По словам Раиси, 291 человек в стране выздоровел.

Накануне в Иране было зафиксировано 978 случаев заражения коронавирусом, из них 54 с летальным исходом. При этом сообщалось о 173 выздоровевших.