В Минске обсуждают сотрудничество стран СНГ в области образования

Повышению качества и содержания обучения на пространстве СНГ должно способствовать и соглашение о сотрудничестве в области аккредитации образовательной деятельности в странах Содружества.

Заседание рабочей группы, посвященной данной тематике, включено в повестку дня 2 марта в Исполнительном комитете СНГ в белорусской столице. Участники совета по сотрудничеству в области образования обсудят проект соглашения, которое было инициировано Министерством образования и науки России и поддержано Межпарламентской ассамблеей государств СНГ еще три года назад.

Для независимой оценки качества образования и общественной аккредитации, а также подготовки проекта соглашения, пояснили в штаб-квартире Содружества, была создана комиссия в области обеспечения качества образования государств СНГ, руководство которой возложено на Росаккредагентство. Проект соглашения подготовлен комиссией и поступил в Исполнительный комитет СНГ в январе текущего года. В его разработке приняли участие члены комиссии от Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана.

Главной целью госаккредитации образовательной деятельности является подтверждение ее соответствия установленным национальными законодательствами стандартам подготовки специалистов. Кроме того, предусмотрено создание совместной структуры, которая будет принимать согласованное решение о государственной аккредитации образовательной деятельности учреждений образования стран СНГ или об отказе в ней по результатам мониторинга и анализа представленных образовательных программ в отношении каждого уровня образования по каждой специальности.