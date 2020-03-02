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02.03.2020 23:07
Рубрика: Происшествия

В МВД предлагают запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

Текст: Иван Петров
Запретить продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования предлагают в Главном управлении на транспорте (ГУТ) МВД России. По словам начальника транспортного главка МВД генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Шаробарова, о введении подобной меры "следует задуматься".
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"В результате распития алкоголя в вагонах-ресторанах в прошлом году было совершено более 8 тысяч правонарушений, посягающих на общественный порядок, и еще 10 преступлений против личности, - рассказал в интервью газете "Гудок" генерал Шаробаров. - При этом в ряде случаев употребление алкоголя в вагонах-ресторанах привело к тяжким последствиям для пострадавших. Да и сами нетрезвые граждане часто становятся объектами преступного посягательства со стороны злоумышленников".

Фото: iStock
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Полицейский отметил, что ужесточение санкций, как показывает практика на воздушном транспорте, не влияет на криминогенную ситуацию. "Штрафы выросли, появились чёрные списки, а экипажам дали дополнительные полномочия. Но дебоширов в полетах меньше не становится", - отметил начальник ГУТ МВД России.

Все правонарушения подобного рода, по словам генерала Шаробарова, происходят на почве употребления алкоголя. "Поэтому решение проблемы - в ограничении его свободной продажи на объектах транспорта и исключении допуска к поездке или полёту находящихся в нетрезвом состоянии лиц", - резюмировал он.

По данным транспортной полиции, наиболее криминогенными являются поезда, курсирующие по маршруту "Москва - Санкт-Петербург". Это связано с контингентом пассажиров - туристы и деловые люди едут не с пустыми карманами. Поэтому транспортные полицейские сопровождают много поездов этого направления.

Фото: Иван Егоров/РГ
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Есть проблемные поезда регионального значения в Восточной Сибири и Забайкалье. Встречается криминал и в поездах северного направления - в Мурманск, Норильск, Петрозаводск. В них ездят вахтовики - специфическая категория пассажиров, которые путешествуют, как правило, с большими деньгами.

Особое внимание уделяется также направлениям, по которым путешествуют иностранцы. Кроме поездов "Москва - Санкт-Петербург" это, в частности, маршрут "Москва - Нижний Новгород".

Наконец полицейские сопровождают два новых поезда - "Москва - Симферополь" и "Санкт-Петербург - Севастополь".

В целом же поезда сопровождаются сотрудниками полиции "в соответствии с перечнем, который составляется с учётом предложений перевозчиков и на основе анализа преступлений и административных правонарушений, совершённых в поездах". Маршруты могут в зависимости от оперативной обстановки меняться - раз в месяц, квартал или раз в полгода.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Алкоголь и табак

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