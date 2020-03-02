В МВД предлагают запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

Запретить продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования предлагают в Главном управлении на транспорте (ГУТ) МВД России. По словам начальника транспортного главка МВД генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Шаробарова, о введении подобной меры "следует задуматься".

"В результате распития алкоголя в вагонах-ресторанах в прошлом году было совершено более 8 тысяч правонарушений, посягающих на общественный порядок, и еще 10 преступлений против личности, - рассказал в интервью газете "Гудок" генерал Шаробаров. - При этом в ряде случаев употребление алкоголя в вагонах-ресторанах привело к тяжким последствиям для пострадавших. Да и сами нетрезвые граждане часто становятся объектами преступного посягательства со стороны злоумышленников".

Полицейский отметил, что ужесточение санкций, как показывает практика на воздушном транспорте, не влияет на криминогенную ситуацию. "Штрафы выросли, появились чёрные списки, а экипажам дали дополнительные полномочия. Но дебоширов в полетах меньше не становится", - отметил начальник ГУТ МВД России.

Все правонарушения подобного рода, по словам генерала Шаробарова, происходят на почве употребления алкоголя. "Поэтому решение проблемы - в ограничении его свободной продажи на объектах транспорта и исключении допуска к поездке или полёту находящихся в нетрезвом состоянии лиц", - резюмировал он.

По данным транспортной полиции, наиболее криминогенными являются поезда, курсирующие по маршруту "Москва - Санкт-Петербург". Это связано с контингентом пассажиров - туристы и деловые люди едут не с пустыми карманами. Поэтому транспортные полицейские сопровождают много поездов этого направления.

Есть проблемные поезда регионального значения в Восточной Сибири и Забайкалье. Встречается криминал и в поездах северного направления - в Мурманск, Норильск, Петрозаводск. В них ездят вахтовики - специфическая категория пассажиров, которые путешествуют, как правило, с большими деньгами.

Особое внимание уделяется также направлениям, по которым путешествуют иностранцы. Кроме поездов "Москва - Санкт-Петербург" это, в частности, маршрут "Москва - Нижний Новгород".

Наконец полицейские сопровождают два новых поезда - "Москва - Симферополь" и "Санкт-Петербург - Севастополь".

В целом же поезда сопровождаются сотрудниками полиции "в соответствии с перечнем, который составляется с учётом предложений перевозчиков и на основе анализа преступлений и административных правонарушений, совершённых в поездах". Маршруты могут в зависимости от оперативной обстановки меняться - раз в месяц, квартал или раз в полгода.