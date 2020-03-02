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02.03.2020 15:12
Рубрика: В мире

В Париже из-за коронавируса отменили юбилейную книжную ярмарку

Текст: Людмила Прохорова

Намеченная на 20-23 марта сороковая книжная выставка-ярмарка Livre Paris во французской столице отменена в связи с мерами безопасности, введенными правительством страны для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на заявление организаторов.

На минувшей неделе французский министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что на всей территории страны будут запрещены массовые мероприятия численностью от 5 тысяч человек, если их проведение предусматривает закрытые площадки. На данный момент во Франции официально зарегистрированы 130 случаев заражения коронавирусом, из них два - смертельных.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Организаторы выставки-ярмарки "с сожалением приняли решение отменить проведение выставки Livre Paris в 2020 году", где ожидалось около 160 000 посетителей. "Наше чувство ответственности требует, чтобы мы не рисковали здоровьем", - пояснил президент Национального издательского союза (SNE) и ярмарки Винсент Монтань.

Профессионалы, в том числе 340 авторов, должны были приехать из более чем 50 стран. Тематической страной была выбрана Индия. В следующий раз Livre Paris пройдет уже в 2021 году "с новыми надеждами и новыми открытиями в области книг и чтения".

Это уже не первое изменение, произошедшее в литературной жизни в связи с эпидемией Covid-19. Ранее сообщалось о переносе Болонской ярмарки из-за коронавируса. На сайте крупнейшей в мире ярмарки детской литературы появилась информация о переносе ее в 2020 году с 30 марта - 2 апреля на 4-7 мая.

В мире Европа Франция Распространение коронавируса COVID-19

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