С революционным предложением выступили несколько общественных организаций.

- Я предлагаю создать Государственный алиментный фонд, который платил бы алименты детям, чьи отцы копят задолженности, - говорит в интервью "РГ" эксперт Евразийской организации экономического сотрудничества Татьяна Буцкая. - Так же фонд должен иметь право контролировать судебных приставов. Потом выплаченные детям средства государство, у которого достаточно инструментов мониторинга и рычагов воздействия, взыщет с неплательщиков как долг.

На такой шаг, предлагающий государству взять на себя функции коллектора по отношению к неплательщикам алиментов, ЕОЭС, Международный отцовский комитет, ОНФ и первый частный Алиментный фонд предлагают пойти потому, что, по данным Росстата, сумма алиментных долгов на 2019 год составила более 150 миллиардов рублей. Это антирекорд: по данным Комитета Госдумы по бюджету и налогам, за семь лет долги по алиментам выросли почти в восемь раз. При этом под контролем Федеральной службы судебных приставов находится более 800 тысяч должников. Их средняя сумма долга составляет 189 тысяч рублей.

- Уклонение - не главная причина роста долга, - говорит координатор "Международного отцовского комитета" Андрей Голицын. - Одна из главных - долг копится до решения суда о разводе и у судебных приставов. Это итог плохой работы механизмов взыскания алиментов.

Одновременно, по данным ЕОЭС, в России, Беларуси и Казахстане растет число женщин, рожающих или вне брака, или в гражданском браке. В обоих случаях они не имеют права на алименты. При этом каждая вторая в России и каждая третья в Беларуси женщина вне брака, имея одного ребенка, принимает решение не рожать следующего. Ключевой аргумент: "А на что его содержать?" Правда, в России идут перемены - создан частный Алиментный фонд.

- Мне близка идея Госалиментфонда и мы ему можем быть полезны, - говорит основатель Алиментного фонда Екатерина Гордон. - Мы держимся за счет благотворителей и помогаем женщине пока она беременна в размере прожиточного минимума. Это форма патронажа еще не рожденной жизни. Но что будет после рождения ребенка?

Татьяна Буцкая считает, что к решению проблемы выплат детям, рожденным вне брака, мог бы подключиться Госалиментфонд. Одна из моделей решения проблемы - так же как в 2020 году вступил в силу закон о том, что разводящиеся родители не имеют права оставлять ребенка без жилья, так и родители, родившие ребенка в гражданском браке, обязаны договариваться, и через суд тоже, о его содержании. Тут все зависит от того, пойдут ли Госдума и Совет Федерации, рассматривающие проект создания Государственного алиментного фонда, на то, чтобы дать ему жизнь.

Эксперты пришли к согласию о том, что создание Государственного алиментного фонда должно сопровождаться как ужесточением мер борьбы с неплательщиками - лишением их автоправ, права выезда за границу и предоставления кредитов, так и пониманием, что надо договариваться. Например, об "Алиментном соглашении", которое его авторы-разработчики из ЕОЭС предлагают подписывать в процессе развода. "Когда рожаешь, надо надеяться на себя, - уверена Татьяна Буцкая, - а поддержка государства... Ключевое слово тут - поддержка, зарабатывать надо самим".