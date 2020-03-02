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02.03.2020 20:55
Рубрика: Общество

Алименты от коллектора

Кто погасит многомиллиардные долги по "детским" деньгам
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
С революционным предложением выступили несколько общественных организаций.
Сумма алиментных долгов на 2019 год составила более 150 миллиардов рублей. Фото: iStock Сумма алиментных долгов на 2019 год составила более 150 миллиардов рублей. Фото: iStock
Сумма алиментных долгов на 2019 год составила более 150 миллиардов рублей. Фото: iStock

- Я предлагаю создать Государственный алиментный фонд, который платил бы алименты детям, чьи отцы копят задолженности, - говорит в интервью "РГ" эксперт Евразийской организации экономического сотрудничества Татьяна Буцкая. - Так же фонд должен иметь право контролировать судебных приставов. Потом выплаченные детям средства государство, у которого достаточно инструментов мониторинга и рычагов воздействия, взыщет с неплательщиков как долг.

Фото: Istock
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На такой шаг, предлагающий государству взять на себя функции коллектора по отношению к неплательщикам алиментов, ЕОЭС, Международный отцовский комитет, ОНФ и первый частный Алиментный фонд предлагают пойти потому, что, по данным Росстата, сумма алиментных долгов на 2019 год составила более 150 миллиардов рублей. Это антирекорд: по данным Комитета Госдумы по бюджету и налогам, за семь лет долги по алиментам выросли почти в восемь раз. При этом под контролем Федеральной службы судебных приставов находится более 800 тысяч должников. Их средняя сумма долга составляет 189 тысяч рублей.

- Уклонение - не главная причина роста долга, - говорит координатор "Международного отцовского комитета" Андрей Голицын. - Одна из главных - долг копится до решения суда о разводе и у судебных приставов. Это итог плохой работы механизмов взыскания алиментов.

Одновременно, по данным ЕОЭС, в России, Беларуси и Казахстане растет число женщин, рожающих или вне брака, или в гражданском браке. В обоих случаях они не имеют права на алименты. При этом каждая вторая в России и каждая третья в Беларуси женщина вне брака, имея одного ребенка, принимает решение не рожать следующего. Ключевой аргумент: "А на что его содержать?" Правда, в России идут перемены - создан частный Алиментный фонд.

- Мне близка идея Госалиментфонда и мы ему можем быть полезны, - говорит основатель Алиментного фонда Екатерина Гордон. - Мы держимся за счет благотворителей и помогаем женщине пока она беременна в размере прожиточного минимума. Это форма патронажа еще не рожденной жизни. Но что будет после рождения ребенка?

Фото: alexlinch/istockphoto
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Татьяна Буцкая считает, что к решению проблемы выплат детям, рожденным вне брака, мог бы подключиться Госалиментфонд. Одна из моделей решения проблемы - так же как в 2020 году вступил в силу закон о том, что разводящиеся родители не имеют права оставлять ребенка без жилья, так и родители, родившие ребенка в гражданском браке, обязаны договариваться, и через суд тоже, о его содержании. Тут все зависит от того, пойдут ли Госдума и Совет Федерации, рассматривающие проект создания Государственного алиментного фонда, на то, чтобы дать ему жизнь.

Эксперты пришли к согласию о том, что создание Государственного алиментного фонда должно сопровождаться как ужесточением мер борьбы с неплательщиками - лишением их автоправ, права выезда за границу и предоставления кредитов, так и пониманием, что надо договариваться. Например, об "Алиментном соглашении", которое его авторы-разработчики из ЕОЭС предлагают подписывать в процессе развода. "Когда рожаешь, надо надеяться на себя, - уверена Татьяна Буцкая, - а поддержка государства... Ключевое слово тут - поддержка, зарабатывать надо самим".

Текучесть хищения

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Новосибирский областной суд взыскал 103 тысячи рублей с управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. Это платежи по алиментам. Суд признал ситуацию "неосновательным обогащением" службы. При этом никто из приставов не наказан.

Как рассказала "РГ" адвокат Ольга Диулина, жительница Железногорска Ирина Рыбка на одном из судебных заседаний узнала о том, что есть платежные документы, подтверждающие перечисление судебным приставам 54 тысяч рублей. Однако Ирина Рыбка этих денег не получала.

- Мы проверили все поступления на счет Ирины, сравнив их с документами ответчика, - говорит Ольга Диулина. - Разница оказалась огромной: в 2013-2017 годах Ирина не получила 409 тысяч рублей выплаченных отцом ребенка алиментов. Эти средства поступали и на депозит службы и передавались приставам наличными, что подтверждено квитанциями.

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Ирина Рыбка подала беспрецедентный иск - на десять приставов-исполнителей, четыре районных отдела и алиментный отдел регионального УФССП и управление федеральной службы. Женщина потребовала вернуть ей 409 тысяч рублей, а также признать факт бездействия судебных приставов. Однако районный суд бездействия приставов не увидел. Рыбка обратилась с апелляцией. Новосибирский областной суд обнаружил в деле доказательства того, что деньги на содержание дочери истице не перечислялись, хотя поступали приставам. Но "нашлись" только 103 тысячи из 409. С одной стороны, это победа. С другой - иллюстрация того, какой кошмар творится с взысканием алиментов. На счетах службы "зависли" колоссальные для семьи с ребенком суммы, но служба это отрицает, районный суд тоже не признает, а областной обнаруживает лишь четверть долга. Никакой принципиальной разницы в квитанциях нет, но часть их суд признает в качестве доказательств, а часть отвергает. Почему? Мотивировки в решении суда нет.

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Но самое парадоксальное: суд установил, что УФССП получило "неосновательное обогащение" за счет алиментов Рыбки, а бездействия судебных приставов он в этом не усматривает. Кстати, все десять перечисленных в иске сотрудников регионального УФССП уже давно - бывшие. В службе текучка кадров и, очевидно, безнаказанность.

- Мы будем обжаловать решение Новосибирского областного суда, - заявила "РГ" адвокат Ольга Диулина.

Общество Семья и дети Разводы и алименты

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