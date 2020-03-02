В школах при вузах стартовала приемная кампания

Как попасть в предуниверсарий, а проще - элитную школу при вузе, причем бесплатно? Какие бонусы она дает при поступлении в университет? И нужно ли сдавать ЕГЭ на выходе?

Если вуз технический, то в школе при нем есть и 3D-принтеры, и роботы, и даже станки лазерной резки. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Сразу подчеркнем: формат предуниверсария - явление не новое, но до недавнего времени штучное. Так, уже полвека работает знаменитая школа им. Колмогорова при МГУ. Столько же - физматшкола при Новосибирском госуниверситете, гимназия СПбГУ. Более-менее массовыми подобные учебные заведения стали только в 2013 году, когда стартовал проект "Московский предуниверсарий". Среди первых открылся лицей при Высшей школе экономики, предуниверсарий при РГГУ и РЭУ им. Плеханова. За семь лет к проекту подключилось уже 15 столичных вузов. Стали подтягиваться и регионы. В чем тут, как говорится, фишка?

Главное: проскочить в вуз "по блату" через предуниверсарий не получится. Баллы ЕГЭ остаются решающими при зачислении на бюджет. Другое дело, что подготовка ведется очень серьезная: все выпускники таких школ успешно сдают экзамены. Многие участвуют и побеждают в профильных олимпиадах.

Но, пожалуй, самый весомый бонус получают ученики тех предуниверсариев, где действует система скидок. К примеру, выпускники лицея РАНХиГС могут "заработать" скидку до 50 процентов на платных отделениях в этом вузе.

А окончившие лицей ВШЭ - до 70 процентов в "Вышке". Так что хорошо учиться здесь в прямом смысле выгодно.

- Учился на "отлично", средний балл ЕГЭ - 81 давал достаточно возможностей. Но я хотел только на "мировую экономику" в ВШЭ, а там бюджетных мест - пересчитать по пальцам. Пришлось поступать на платное, - говорит второкурсник Высшей школы экономики Кирилл Федчун. - Спасла более чем приличная скидка: без нее пришлось бы платить более 600 тысяч рублей в год, а сейчас выходит около 200 тысяч.

От чего зависит размер скидки? Обычно на протяжении всего обучения в лицее составляется внутренний рейтинг учеников. И конкуренция за места в его топе - очень серьезная. Учитывается все: отличная учеба, защита собственной исследовательской работы, победа в олимпиадах, социальная работа и волонтерство.

Какие еще бонусы могут быть? Например, некоторые вузы дают баллы за индивидуальные достижения. Российский университет транспорта (МИИТ) добавляет 7 баллов выпускникам отдельных программ своего предуниверсария - клуба "Юный железнодорожник". Выпускники школ при НИЯУ МИФИ готовятся и сдают предпрофессиональный экзамен - за него можно получить 10 баллов к сумме ЕГЭ. На столько же могут рассчитывать выпускники СУНЦ НГУ с оценками не ниже "4" и "5".

Поступай правильно

Кого возьмут в предуниверсарий? При каждом вузе - свои правила приема, свои экзамены. Конкурс порой просто зашкаливает. В некоторых случаях абитуриентам требуется постоянная или хотя бы временная регистрация в Москве. Так что сайты таких элитных школ и детям, и родителям нужно рассматривать буквально под лупой. Причем за год-два до того, как собираетесь поступать, - чтобы успеть подготовиться.

К примеру, в естественно-научном лицее Питерского политеха (СПбПУ) в прошлом году конкурс составил 4,5 человека на место. Вступительные испытания - письменные математика и физика. Поступить можно в 10-й и 11-й классы. В предуниверсарий НИЯУ МИФИ открыт прием уже с восьмого класса. Экзамены в зависимости от профиля: математика, физика, информатика, химия.

А вот в лицее ВШЭ прием идет только в 9-е и 10-е классы. Обучение - бесплатное. Но средний конкурс - 5,4 человека на место. Обязательные экзамены: математика, русский и иностранный языки. Плюс профильный предмет, который нужен для учебы по конкретной специализации. Среди "профилей" - литература, социокультурная осведомленность, история или обществознание, один из восточных языков, углубленная математика, химия, биология, география, информатика или физика.

- Самый высокий конкурс в прошлом году у нас был на "дизайн" (7,8 человека на место), "информатика, инженерия и математика" (7,2), "экономика и социальные науки" (6,6), - рассказали в лицее. - Большой интерес вызвали новые направления: "естественные науки" (3,9 человека на место) и "математика" (3 человека на место).

Некоторые вузы проводят отбор в несколько этапов. Например, в лицее РАНХиГС сначала идет комплексный письменный экзамен: это работа с текстом на русском языке, короткое эссе на английском и задания по математике. Во втором туре - собеседование на русском и английском языках.

В Московском авиационном институте еще интереснее.

- Отбор стартовал 1 марта. Сначала абитуриенты пишут работы по математике, физике, информатике и русскому языку. А в середине марта ребята в игровой форме продемонстрируют свои "мягкие навыки": креативное и критическое мышление, умение работать в команде, - рассказал директор предуниверсария МАИ Аветис Асатрян.

Трудовые будни

Легко ли учиться в предуниверсарии? Как признаются сами ребята, здесь придется вкалывать. Исследовательская работа, олимпиады, факультативы, углубленная профильная, предпрофессиональная подготовка... Часть лекций читают вузовские преподаватели, и никто со школьником уже не нянчится. Рабочий день с 9 до 17.00, скорее, правило, чем исключение. Так что стоит трижды задуматься, нужна ли ребенку такая нагрузка.

Плюсов, правда, тоже немало. Включая прекрасное оснащение, а также доступ в вузовские и научные лаборатории. Если вуз технический, то в школе при нем есть и 3D-принтеры, и роботы, и даже станки лазерной резки. В гуманитарных - свои преимущества. Например, это могут быть языковые стажировки за рубежом.

Проскочить в вуз "по блату" через предуниверсарий не получится. При зачислении на бюджет все решают баллы ЕГЭ

- Наши ученики могут делать первые шаги в науке еще до поступления в вуз. Например, трое ребят сейчас работают в лаборатории Института ядерной физики Сибирского отделения РАН, еще один занимался синтезом стеарата палладия в рамках большого исследования в Институте гидродинамики, - говорит директор СУНЦ НГУ профессор Николай Яворский.

Еще одна "фишка" - 100-балльная система оценок. Вводятся индивидуальные траектории и обучающие модули. Обычных уроков по 45 минут практически не бывает. При этом настроить индивидуальный план можно максимально точно под свои интересы. Классы небольшие. Есть даже группы по 10-15 человек.

- Уроки объединены в пары, что снижает нагрузку при подготовке домашних заданий, - рассказал директор предуниверсария МГПУ Владимир Кузнецов. - Каждый класс сопровождает тьютор - профессиональный психолог.

А в лицее при "Вышке" ученики вообще сами составляют себе учебные планы. Есть обязательные предметы, такие как русский или математика, но для них можно выбрать базовый или профильный уровень.

- Здесь взрослеешь быстрее. Учишься планировать свое время и не бояться преподавателей и ученых-практиков, а работать с ними, как с партнерами, - говорит выпускник лицея Кирилл Федчун.

Из дополнительных бонусов - хорошая подготовка к олимпиадам, потому что с детьми занимаются преподаватели, которые знают всю олимпиадную кухню изнутри. Некоторые школы дают особо способным ученикам стипендию. Например, в гимназии ТюмГУ ректорскими стипендиатами стали уже более 400 школьников.

Вузы топнули

Зачем вузам заморачиваться со школьниками? Цель - привлечь мотивированных, талантливых ребят. Каждый год предуниверсариев становится больше, а уже существующие расширяют свои программы. Например, лицей РАНХиГС хочет открыть прием в восьмые классы. Добавить новые международные направления в добавок к китаеведческому и франко-испанскому.

Естественно-научный лицей СПбПУ добавит еще один класс и биохимический трек.

Лицей при "Вышке" вводит новый трек - "Будущий инженер нефтегазовой промышленности". А в перспективе хочет создать Дистанционный лицей для детей, которые не могут учиться очно.

СУНЦ НГУ запускает собственную образовательную платформу дистанционного обучения - Открытая физматшкола, - которая позволит полноценно учиться ребятам из удаленных городов и сел.

Когда подавать документы на вступительные испытания?

Естественно-научный лицей СПбПУ - до 25 мая.

Лицей НИУ ВШЭ - до 16 апреля в 9-й класс, до 13 марта в 10-й класс.

Предуниверсарий РГГУ - до 7 марта.

Экономический лицей при РЭУ им. Г.В. Плеханова - до 1 мая.

Лицей РАНХиГС - до 1 июня.

Предуниверсарий МАИ - до 10 июля.