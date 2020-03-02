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Рубрика: Общество

В школах стартуют Всероссийские проверочные работы

Текст: Ксения Колесникова
В школах сегодня начинаются Всероссийские проверочные работы (ВПР). Это контрольные, которые проходят по единому графику и единым моделям заданий. Всего в 2020 году их напишут около 6,5 миллиона школьников - учащиеся 4-8-х и 10-11-х классов.

Первыми "пойдут" одиннадцатиклассники. Со 2 по 6 марта они будут сдавать иностранный язык и географию. Исключение - ребята, которые сейчас вовсю готовятся к профильным ЕГЭ по этим предметам.

Что нового будет на ВПР в этом году? Впервые контрольные работы проходят не в конкретные даты, а по "плавающему" расписанию. Кроме того, у каждой школы теперь свои, автоматически сгенерированные комплекты заданий.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Еще одна важная "новинка": работы по иностранному языку (и письменная и устная части) пройдут на компьютерах. 8155 школ планируют провести ВПР по английскому языку, 1616 - по немецкому, 272 - по французскому. Всего будет шесть заданий: на понимание текстов, грамматические и лексические навыки. Также нужно будет прочесть текст вслух и описать фотографию. И все это - за 65 минут.

ВПР по географии для 11-классников планируют провести около 11,4 тысячи школ. Всего будет 17 заданий на 90 минут. Среди тем: мировое хозяйство, геоэкология, регионы и страны мира, география России.

Зачем нужны ВПР в 11-х классах? Как рассказал ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, это дополнительный механизм контроля за тем, чтобы выпускники получали полноценное образование. Потому что сейчас существует проблема натаскивания. Ребята выбирают четыре предмета ЕГЭ уже после девятого класса, и все силы тратят только на них.

- Но у нас все-таки есть федеральный государственный образовательный стандарт. Он говорит о том, что выпускник должен освоить определенный минимум по всем предметам, - подчеркнул Музаев.

Общество Образование

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