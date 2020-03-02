Ватикан хочет отрегулировать искусственный интеллект

Ватикан объединил усилия с Microsoft и IBM в разработке правил по этическому развитию искусственного интеллекта (ИИ) и призвал к регулированию таких технологии, как распознавание лиц, сообщает Reuters. Документ представили на прошедшей конференции по ИИ, организованной Папской академией защиты жизни.

"Искусственный интеллект должен уважать частную жизнь человека и работать надежно и беспристрастно. Принцип принятия решений обязан быть прозрачным", - говорится в документе. В своем письме Папа Франциск выразил обеспокоенность по поводу неконтролируемого распространения технологии ИИ. Особое внимание в его письме уделено технологии распознавания лиц, а также системам извлечения данных в коммерческих или политических целях. Понтифик считает, что сложившаяся система, при которой избранные знают о вас все, притупляет критическое мышление и понимание свободы. Папа Франциск отметил, что серьезными рисками для демократического общества может обернуться ситуация, когда информированность и богатство сосредотачиваются в узких кругах.

Пока неясно, как Microsoft и другие компании планируют использовать этот документ. Присутствовавшие на конференции представители ИТ-гигантов заявили, что не намерен отказываться от своих проектов в этой сфере, так как не чувствуют опасения о возможном неэтичном использовании технологии ИИ.