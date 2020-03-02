Верховный суд объяснил, как получить пенсионные накопления умершего

Необычное дело изучил Верховный суд. Спор касался очень интересной жизненной ситуации. Вдова заявила свои права на отчисления в Пенсионный фонд умершего мужа, который работал, перечислял положенные проценты на будущую старость, но так и не дожил до пенсии.

Уточним - речь идет о деньгах, которые отчисляют честные работодатели в Пенсионный фонд за своих сотрудников.

Далеко не все наши граждане знают, что по закону если человек умер до выхода на заслуженную пенсию, то его ближайшие родственники могут получить его пенсионные накопления. Под ближайшими родственниками понимаются дети, супруг и родители, а также сестры, братья, дедушки, бабушки и внуки.

Все сказанное прописано в пункте 12 статьи 9 Закона "О трудовых пенсиях в РФ".

Кстати, получить пенсионные накопления могут и другие граждане, ближайшими родственниками не являющиеся. Но это возможно только в том случае, если завещатель напишет об этом в заявлении.

Наша история началась с трагедии в Кемеровской области.

Там на одном из местных предприятий погиб мужчина. Он был муж и отец двоих детей. Его вдове после гибели супруга пришлось очень тяжело. Сначала женщина оформила пенсию по потере кормильца, потом долго судилась с предприятием за компенсацию морального вреда, которую без суда предприятие платить не собиралось. На эти выматывающие и долгие суды ушли не месяцы, а годы. Ну а потом женщина занималась детьми, долгами покойного... И только через восемь лет после несчастья совершенно случайно наша героиня узнала, что имеет право еще и на пенсионные накопления мужа.

Но оказалось, что предъявить права на пенсионные деньги мужа женщина по закону могла только в течение шести месяцев. А этот срок прошел давно. Знающие люди ей посоветовали попробовать восстановить упущенные сроки. Тогда вдова попробовала через суд восстановить упущенное время.

Вообще-то по закону Пенсионный фонд обязан рассылать уведомления, если у него есть информация о правопреемниках человека, который получал "белую" зарплату, его работодатель отчислял деньги на будущую пенсию, но работник до нее так и не дожил. Но такое строгое следование правилам, если и случается, то очень редко.

Пенсионный фонд обязан рассылать уведомления, если знает о правопреемниках умершего

В суде истица рассказала, что опоздание со сроками произошло потому, что она вообще ничего не знала о возможности получить пенсионные деньги погибшего мужа. А Пенсионный фонд ничего ей об этом не сообщал. Эти обстоятельства истица и посчитала уважительными причинами пропуска срока предъявления своих требований.

Первая инстанция с такими доводами гражданки согласилась и пошла ей навстречу. Срок женщине суд восстановил. Районный суд в своем решении записал следующее - у женщины нет специальных юридических познаний, а смерть супруга была для нее большим стрессом. И еще в качестве аргумента районный суд добавил, что сразу после похорон истице пришлось отсуживать компенсацию морального вреда и разбираться в обстоятельствах несчастного случая, бороться за то, чтобы ее обеспечили жильем.

Плюс к этим очень не простым проблемам, на нее подал в суд банк из-за кредита мужа, по которому она была поручителем.

Но с мнением районных коллег категорически не согласился Кемеровский областной суд. Он истице отказал. По логике областных судей, мужчина при жизни не просил перераспределить свои пенсионные накопления. Ну, а Пенсионный фонд в сложившейся ситуации вообще не при чем, он ведь не располагал информацией, есть ли у него наследники.

Из всего перечисленного апелляция делает следующий вывод - никак нельзя заявить, что Пенсионный фонд не выполнил обязанность по уведомлению вдовы и вины пенсионного ведомства в том, что гражданка ничего не знала - нет.

На вроде бы резонный аргумент районного суда, что женщина не имела юридических знаний, апелляция ответила, что незнание закона ну никак не может считаться уважительной причиной пропуска срока. Ведь вдова же грамотная и вполне могла прочитать соответствующие законы, тем более, что все эти документы есть, и находятся в открытом доступе.

Понятно, что проигравшую суд вдову такое решение местных судей не устроило и она обжаловала вердикт областного суда в Верховном суде РФ.

Там ее гражданское дело изучили, доводы вдовы тщательно проверили и встали на сторону истицы. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда указала на вину в сложившейся ситуации Пенсионного фонда, который не известил гражданку о ее праве на пенсионные накопления супруга.

Высокий суд заявил, что в Пенсионном фонде прекрасно знали: правопреемник у умершего работника есть. И судьи Верховного суда, основываясь на материалах спора, легко доказали это утверждение.

Ведь именно вдова у них, в Пенсионном фонде оформляла пенсию по потере кормильца. Но и это был не единственный аргумент.

Кроме того, сказала Судебная коллегия по гражданским делам, не имеет значения, подавал ли умерший заявления при жизни или нет. Ведь его жена - правопреемник по закону, поэтому никакого отдельного волеизъявления для этого не нужно.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ посчитала законным и правильным учесть обстоятельства, связанные с личностью истицы: ее сильнейший стресс после трагической смерти супруга, последовавшие за этим многочисленные судебные разбирательства.

А еще Верховный суд РФ раскритиковал довод своих коллег из областного суда о незнании закона. Дело не в законе, сказали в высокой судебной инстанции. Просто вдова банально не знала, что на счете мужа есть некие накопления, которые, в случае смерти их хозяина, полагаются правопреемникам. Все это и изложил Верховный суд в своем определении.

Безусловно, обязательно надо подчеркнуть - это решение Верховного суда принято по одному конкретному делу и в отношении конкретной ситуации и конкретной вдовы. Но оно касается и всех остальных граждан, потерявших родственников.

Остальные граждане должны уточнить сведения о пенсионных накоплениях умершего, если не получали уведомления от Пенсионного фонда. И если выяснится, что пенсионные накопления есть, то надо смело идти по пути нашей героини - пойти в суд за восстановлением срока, а уже потом писать заявление о выплате пенсионных накоплений. Но, подчеркнем, все это возможно, если человек получал "белую" зарплату, а его работодатель уважал закон.