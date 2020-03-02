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02.03.2020 08:34
Рубрика: В мире

Власти Чехии призвали граждан не поддаваться панике из-за коронавируса

Текст: Владимир Снегирев (Прага)
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. На территории Чехии до последних дней не было выявлено ни одного человека, инфицированного коронавирусом. Но официальные лица, как мантру, твердили: скоро эта зараза доберется и сюда. На состоявшемся в минувший четверг заседании Центральной эпидемиологической комиссии было подтверждено: первого пациента с коронавирусом выявят в самые ближайшие дни.

Видимо, к столь тревожному заключению членов комиссии подталкивали новости из соседней Германии, где в числе пострадавших зафиксированы и взрослые, и дети, а также вспышка массовых заболеваний на севере Италии.

Фото: EPA/ALESSANDRO DI MEO
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И вот мрачные предсказания сбылись. В воскресенье агентство ЧТК сообщило о первых трех случаях выявления вируса у пациентов, обратившихся в местные больницы. Два позитивных результата дали анализы в Праге, один в городе Усти-над-Лабе, расположенном примерно в ста километрах к северу от столицы. "Во всех трех случаях протекание болезни не является тяжелым", - попытался успокоить общественность глава минздрава Адам Войтех.

Все трое инфицированных недавно побывали в Италии: американская студентка учится в Милане, один из чехов был участником конференции в североитальянском городе Удино, другой путешествовал по "сапожку" с семьей, как турист.

Внешне в городах и поселках Чехии до сих пор не было никаких признаков, свидетельствующих об опасности. Практически нигде не встречались люди в медицинских масках. После каникул дети возвращаются на занятия в школах. Не отменено ни одно массовое мероприятие, работают все рестораны и кафе за исключением ряда китайских, которые закрылись по причине оттока клиентов. Толпы китайских туристов тоже значительно поредели, хотя еще вчера гости из Поднебесной в туристических рейтингах занимали третью строчку. С 9 февраля прекращены все рейсы из городов континентального Китая в Прагу.

Если коронавирус прежде и присутствовал в жизни пражан, то это было в основном на телеэкранах - в виде репортажей из проблемных стран, советов медиков мыть руки или рассказов о том, как городские власти готовятся отразить атаку.

Однако в последние дни в воздухе явно запахло бедой. Появились признаки паники. Даже премьер-министр Андрей Бабиш был вынужден отреагировать на это, заявив на пятничном брифинге, что "нет никаких причин для массовой скупки консервов и медицинских масок".

Желание впрок запастись крупами, макаронными изделиями, консервами было отмечено во многих чешских городах. Не то, чтобы с полок сметается все подряд, но спрос на перечисленные выше продукты явно вырос.

Я сам не поленился объехать некоторые сетевые магазины, включая "Макро" на окраине Праги. Действительно, полки либо пустые, либо к ним то и дело подвозят на тележках новые партии упаковок.

Тут еще надо понять, что это? Боязнь остаться во время возможного карантина без еды или хитрые маркетинговые уловки торгашей, объявивших именно в эти дни акции по снижению цен на ходовые товары. В СМИ промелькнула информация о том, что мэрия столицы, возможно, введет ограничения по продаже некоторых продуктов. К примеру, в одни руки станут отпускать не более килограмма риса или двух банок консервов.

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Дефицитом становятся также дезинфицирующие средства и некоторые виды лекарств.

Сейчас самый популярный человек на чешском телевидении - это министр здравоохранения Адам Войтех. Недавно он заявил, что его ведомство готово к встрече вируса: около тысячи коек в специально оборудованных боксах для инфицированных пациентов, проинструктированные врачи, респираторы, вакцины…

Также к хорошим новостям следует отнести информацию из города Брно, где местная фирма Respilon обещает уже в мае начать производство масок, способных с вероятностью 99,9% защищать человека от любых вредных вирусов. Секрет этих новых масок-респираторов заключается в том, что их фильтры сделаны с применением нановолокна и наночастиц с оксидом меди, имеющих антибактериальное и антивирусное действие. Производственная линия в Брно сможет ежедневно выпускать до 70 тысяч таких масок.

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