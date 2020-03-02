Во Франции партнеров приравняют к супругам

Французский Конституционный совет разрешил любой паре, которая живет вместе, но не имеет "штампа" о браке в паспорте, не приносить присягу перед дачей показаний в отношении друг друга. Отныне так называемая супружеская привилегия в суде будет распространяться, как на тех, кто состоит в гражданском браке, так и на тех, кто пока не зарегистрировал свои отношения, но живет с партнером.

До принятия подобного решения сожителей обязывали, как и любых других свидетелей, перед дачей показаний в суде в отношении возлюбленного клясться "говорить без ненависти и страха, рассказывать всю правду и только правду". За отказ свидетельствовать полагался штраф в 3750 евро, а за нарушение клятвы - лишение свободы на пять лет или штраф в размере 75 тысяч евро. Однако супруги имели полное право присягу не приносить.

Теперь Конституционный совет признал подобное разделение на женатых и неженатых противоречащим принципу всеобщего равенства перед законом. "Брак, сожительство и гражданский брак являются тремя формами союза, в рамках которых пара может организовать свою совместную жизнь на юридических основаниях... Гражданские супруги и сожители в той же мере, что и обычные супруги, подвержены моральной дилемме, когда им приходится свидетельствовать в отношении своих партнеров", - говорится в заявлении Конституционного совета. В связи с этим будет убран пункт "муж или жена" из списка тех, кто имеет право не давать показания под присягой в отношении обвиняемого. Решение совета вступит в силу только 31 декабря 2020 года из-за "чрезмерных" последствий, которое оно может повлечь в случае немедленного претворения в жизнь.