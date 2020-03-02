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01.03.2020 19:20
Рубрика: Спорт

Шумим на корте

Впервые в топ-15 мужского рейтинга войдут три россиянина
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8098)
В понедельник Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликует обновленную версию мужского рейтинга. В нем впервые в истории в топ-15 окажутся сразу три россиянина - Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.
Даниил Медведев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Даниил Медведев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Даниил Медведев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Наивысшую позицию среди них займет Медведев: он останется на пятом месте. Даниил мог приблизиться к идущему на четвертой строчке Доминику Тиму, но неудачно выступил на турнире в Марселе. В четвертьфинале россиянин неожиданно уступил в двух сетах французу Жилю Симону, который впервые за четыре года одолел теннисиста из топ-5.

Как и Медведев, сохранил свои позиции Рублев. Андрей занимает 14-ю строчку с небольшим отставанием от аргентинца Диего Шварцмана. Рублев достаточно неплохо показал себя на престижном турнире в ОАЭ, дойдя до четвертьфинала. В нем россиянин проиграл британцу Даниэлю Эвансу.

На стадии 1/4 финала в Эмиратах выбыл из борьбы Хачанов, уступивший первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Тем не менее Хачанов чуть сдвинулся в рейтинге, поднявшись с 17-го места на 15-е.

Лидером же мужского рейтинга останется Джокович. Серб не знает поражений с начала года и уже успел завоевать два титула: он стал победителем Открытого чемпионата Австралии и турнира в Эмиратах.

Фото: REUTERS/Susana Vera
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Вторую позицию продолжает занимать Рафаэль Надаль. Испанец взял трофей в Акапулько, установив уникальное достижение: 33-летний испанец стал самым возрастным триумфатором местных соревнований, и он же остается самым молодым чемпионом. В 2005 году Надаль завоевал титул в Акапулько в возрасте 18 лет.

Что касается женского рейтинга, то в нем впечатляющий рывок совершила Светлана Кузнецова. Благодаря выходу в полуфинал соревнований в Дохе Кузнецова поднимется сразу на 14 строчек и будет занимать теперь 32-е место. Выше ее из россиянок будут только Екатерина Александрова (27) и участника четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии-2020 Анастасия Павлюченкова (30).

Лидером рейтинга останется австралийка Эшли Барти. В топ-3 также войдут румынка Симона Халеп и чешка Каролина Плишкова.

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