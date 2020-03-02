Впервые в истории три российских теннисиста вошли в топ-15 рейтинга АТР

АТР опубликовала новый рейтинг сильнейших теннисистов мира. На первой строчке по-прежнему серб Новак Джокович. Далее расположился Рафаэль Надаль из Испании. Выбывший из-за травмы колена экс-первый номер рейтинга швейцарец Роджер Федерер опустился на четвертую позицию, пропустив вперед Доминика Тима из Австрии.

Лучший из россиян Даниил Медведев сохранил пятую строчку в рейтинге. В топ-15 теперь входят сразу три россиянина- на 14-й строчке Андрей Рублев, на 15-ю позицию поднялся Карен Хачанов, который на завершившемся турнире в Дубае сумел дойти до четвертьфинала.

Турнир в Дубае выиграл Джокович, в финале в двух сетах переиграв Стефаноса Циципаса.