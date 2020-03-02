Врач: В Сербии кто-то умышленно сеет панику из-за коронавируса

В Сербии пока не появился коронавирус, но уже кто-то умышленно нагнетает обстановку и провоцирует панику. При этом сама история с коронавирусом излишне раздувается СМИ, так как он не опасней любого другого сезонного вируса, от которого также умирают люди. Об том в своем открытом обращении к сербским гражданам заявила заведующая отделением нейроонкологии Клинического центра Сербии (КЦС) Даница Груйичич.

"Как врач я испытываю потребность обратиться в связи с большой паникой в обществе, спровоцированной появлением коронавируса, - заявила Груйичич. - Вначале хотелось бы разъяснить одну вещь. В Сербии пока не появился коронавирус, и нет ни одного больного на сегодняшний день. Все рассказы о том, что якобы скрывают данные о сотнях зараженных, - это ложь. Действительно ли кто-то может предположить, что в инфекционном отделении КЦС находится 100 зараженных, а мы, находящиеся в 100 метрах от него, не знаем об этом. Мне неизвестно, кто и с каким умыслом запускает подобную информацию, но она чудовищна. В Сербии такого рода информация не может быть скрыта".

Специалист напомнила, что коронавирус появился в Китае, и там находится эпицентр заразы. "В настоящий момент инфицировано около 83 тысяч человек, а смертность от этого вируса отмечается в районе 3 процентов, - отметила Груйичич. - Итак, имеется большой процент выздоровевших. Вирус появился в провинции Хубэй, где проживает 56 миллионов человек, а точнее в городе Ухань с 11 миллионным населением. Они в настоящее время изолированы. Меня удивили методы борьбы китайцев с этим вирусом. Это особый подвиг государства и врачей. Во-первых, изолировать полностью область с 56 миллионным населением, думаю, что это не под силу в настоящий момент ни одному другому государству. Выстроить больницы за 10 дней - это чудо. Поистине, самое искреннее восхищение этими людьми за то, насколько серьезно они подошли к решению этой проблемы".

Доктор задается вопросом, действительно ли столь опасен коронавирус, и сама же дает на него отрицательный ответ. "В настоящий момент он не опаснее обычно вируса сезонного гриппа, даже слабее его, так как имеет более низкий уровень смертности, - подчеркнула она. - Проблемой в борьбе с этим вирусом является то, что он очень вирулентный, то есть легко передается. Поэтому крайне опасны помещения с общими системами вентиляции, самолеты, автобусы, клубы, концерты и тому подобное. Таким образом, во время сезонного гриппа, особенно в это время года, когда погода постоянно меняется, фиксируется гораздо большее число зараженных пациентов и смертей".

"При этом высока вероятность излечения, и если это даже случится в Сербии, не паникуйте, просто следуйте правилам, и ничего не произойдет. Инкубационный период составляет около двух недель, и у пациента все проходит без последствий, если придерживаться соответствующих правил. Не отказывайте себе в нормальной жизни и не поддавайтесь панике. Если даже вирус все же придет к нам, то просто дисциплинируйте себя и продолжайте жить так, как раньше", - добавила медик.

Груйичич сообщила, кому больше всего угрожает появление коронавируса. "Коронавирус не опасней любого другого сезонного вируса, от которых также умирают люди, главным образом, наиболее уязвимые категории, страдающие от других заболеваний, и у которых вирус может только ухудшить состояние, кто более подвержен снижению иммунитета. Это люди, которые уже имеют хронические заболевания сердца, легких или почек, а также пожилые люди, у которых нет такой сильной иммунной системы, которые более восприимчивы к заразе и ослаблены. Доказано, что дети всех возрастов наиболее устойчивы к коронавирусу", - пояснила она.

Эксперт также дала ряд практических рекомендаций по противодействию коронавирусу. "Поскольку он еще не появился в Сербии, то нет никаких оснований для каких-либо специальных мер, - считает доктор. - Но если это все же произойдет, то действуйте точно так же, как во время обычного сезона гриппа: укрепляйте иммунную систему, избегайте мест, где много людей, носите маску, если вы идете среди больших групп людей, а если маска становится влажной, то меняйте ее, так как она перестает быть эффективной защитой, соблюдайте личную гигиену, регулярно принимайте душ, мойте руки, носите с собой дезинфицирующий раствор для кожи. Главное, без паники. Помните, что история коронавируса излишне раздута СМИ".

Между тем и глава китайской дипломатической миссии в Боснии и Герцеговине Цзи Пин заявил на днях, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, а результаты борьбы с ним удовлетворительные. "Не стоит паниковать. Нам известно, что выявляются случаи заражения коронавирусом в отдельных странах Европы, но при этом нет причин для паники. Важно сохранять рациональность, следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и придерживаться их", - цитирует посла агентство "Срна".