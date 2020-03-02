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02.03.2020 10:31
Рубрика: В мире

Врач: В Сербии кто-то умышленно сеет панику из-за коронавируса

Текст: Александр Борисов (Белград)
В Сербии пока не появился коронавирус, но уже кто-то умышленно нагнетает обстановку и провоцирует панику. При этом сама история с коронавирусом излишне раздувается СМИ, так как он не опасней любого другого сезонного вируса, от которого также умирают люди. Об том в своем открытом обращении к сербским гражданам заявила заведующая отделением нейроонкологии Клинического центра Сербии (КЦС) Даница Груйичич.
Даница Груйичич. Фото: Страница Даница Груйичич в соцсети Facebook. Даница Груйичич. Фото: Страница Даница Груйичич в соцсети Facebook.
Даница Груйичич. Фото: Страница Даница Груйичич в соцсети Facebook.

"Как врач я испытываю потребность обратиться в связи с большой паникой в обществе, спровоцированной появлением коронавируса, - заявила Груйичич. - Вначале хотелось бы разъяснить одну вещь. В Сербии пока не появился коронавирус, и нет ни одного больного на сегодняшний день. Все рассказы о том, что якобы скрывают данные о сотнях зараженных, - это ложь. Действительно ли кто-то может предположить, что в инфекционном отделении КЦС находится 100 зараженных, а мы, находящиеся в 100 метрах от него, не знаем об этом. Мне неизвестно, кто и с каким умыслом запускает подобную информацию, но она чудовищна. В Сербии такого рода информация не может быть скрыта".

Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости
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Специалист напомнила, что коронавирус появился в Китае, и там находится эпицентр заразы. "В настоящий момент инфицировано около 83 тысяч человек, а смертность от этого вируса отмечается в районе 3 процентов, - отметила Груйичич. - Итак, имеется большой процент выздоровевших. Вирус появился в провинции Хубэй, где проживает 56 миллионов человек, а точнее в городе Ухань с 11 миллионным населением. Они в настоящее время изолированы. Меня удивили методы борьбы китайцев с этим вирусом. Это особый подвиг государства и врачей. Во-первых, изолировать полностью область с 56 миллионным населением, думаю, что это не под силу в настоящий момент ни одному другому государству. Выстроить больницы за 10 дней - это чудо. Поистине, самое искреннее восхищение этими людьми за то, насколько серьезно они подошли к решению этой проблемы".

Доктор задается вопросом, действительно ли столь опасен коронавирус, и сама же дает на него отрицательный ответ. "В настоящий момент он не опаснее обычно вируса сезонного гриппа, даже слабее его, так как имеет более низкий уровень смертности, - подчеркнула она. - Проблемой в борьбе с этим вирусом является то, что он очень вирулентный, то есть легко передается. Поэтому крайне опасны помещения с общими системами вентиляции, самолеты, автобусы, клубы, концерты и тому подобное. Таким образом, во время сезонного гриппа, особенно в это время года, когда погода постоянно меняется, фиксируется гораздо большее число зараженных пациентов и смертей".

"При этом высока вероятность излечения, и если это даже случится в Сербии, не паникуйте, просто следуйте правилам, и ничего не произойдет. Инкубационный период составляет около двух недель, и у пациента все проходит без последствий, если придерживаться соответствующих правил. Не отказывайте себе в нормальной жизни и не поддавайтесь панике. Если даже вирус все же придет к нам, то просто дисциплинируйте себя и продолжайте жить так, как раньше", - добавила медик.

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Груйичич сообщила, кому больше всего угрожает появление коронавируса. "Коронавирус не опасней любого другого сезонного вируса, от которых также умирают люди, главным образом, наиболее уязвимые категории, страдающие от других заболеваний, и у которых вирус может только ухудшить состояние, кто более подвержен снижению иммунитета. Это люди, которые уже имеют хронические заболевания сердца, легких или почек, а также пожилые люди, у которых нет такой сильной иммунной системы, которые более восприимчивы к заразе и ослаблены. Доказано, что дети всех возрастов наиболее устойчивы к коронавирусу", - пояснила она.

Эксперт также дала ряд практических рекомендаций по противодействию коронавирусу. "Поскольку он еще не появился в Сербии, то нет никаких оснований для каких-либо специальных мер, - считает доктор. - Но если это все же произойдет, то действуйте точно так же, как во время обычного сезона гриппа: укрепляйте иммунную систему, избегайте мест, где много людей, носите маску, если вы идете среди больших групп людей, а если маска становится влажной, то меняйте ее, так как она перестает быть эффективной защитой, соблюдайте личную гигиену, регулярно принимайте душ, мойте руки, носите с собой дезинфицирующий раствор для кожи. Главное, без паники. Помните, что история коронавируса излишне раздута СМИ".

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Между тем и глава китайской дипломатической миссии в Боснии и Герцеговине Цзи Пин заявил на днях, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, а результаты борьбы с ним удовлетворительные. "Не стоит паниковать. Нам известно, что выявляются случаи заражения коронавирусом в отдельных странах Европы, но при этом нет причин для паники. Важно сохранять рациональность, следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и придерживаться их", - цитирует посла агентство "Срна".

В мире Европа Сербия Распространение коронавируса COVID-19

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