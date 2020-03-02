Вспышка COVID-19 привела к пересмотру прогнозов экономики на 2020 год

Прогноз исходил из того, что экономика Китая начнет восстанавливаться уже к концу первого квартала, объяснил министр. При этом он подчеркнул, что "любые последствия распространения коронавируса будут иметь временный характер, и какая бы ситуация или настроения ни складывались, все равно в конечном итоге мы выйдем на тот экономический цикл, который предполагали" (цитата по "Интерфаксу").
В январском прогнозе министерство повысило оценку роста ВВП в 2020 году с 1,7% до 1,9%, учтя расширение программы маткапитала, введение выплат на детей от 3 до 7 лет и поддержку налогового вычета для инвестирующих компаний. Понижение прогноза может означать и пересмотр планируемых доходов бюджета.
Кроме того, перечисление Банком России в бюджет первого транша (на 500 млрд рублей) доходов от предстоящей продажи Сбербанка может быть отложено на полгода, до 1 декабря. С таким предложением выступила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, указав на волатильность рынков. По всей видимости, ЦБ беспокоит, что цена выкупа акций у миноритариев (рассчитываемая как средняя за полгода перед сделкой) превысит текущую цену с учетом снижения котировок. Это приведет к увеличению числа акционеров, которые воспользуются правом продать акции ЦБ при сделке с контрольным пакетом.
Волна пересмотра макропрогнозов на 2020 год в связи с распространением коронавируса уже началась. На 0,5 п.п. (до 2,4%) ухудшила свои оценки роста мировой экономики ОЭСР, указав, что в сценарии с широким распространением вируса по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, Европе и Северной Америке глобальный экономический рост потеряет до 1,5 п.п., то есть окажется вдвое меньше тех 2,9%, которые ОЭСР прогнозировала до вспышки вируса.
Прогноз по России ОЭСР снизила сразу на 0,4 п.п., до 1,2%. Замедление мирового экономического роста чревато для экспортеров сырья и металлов снижением цен на них из-за сокращения спроса со стороны главного потребителя - Китая. Базовый прогноз по нему ОЭСР ухудшила на 0,8 п.п., до 4,9%. Если он сбудется, 2020 год станет самым худшим для экономики КНР с 1990 года.
Весна пригреет эпидемию
COVID-19 опасен в первую очередь для самых старших возрастных групп. У взрослых и особенно детей он может проходить даже без симптомов, как и без существенных последствий, рассказал заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
Всего, по данным на утро 2 марта, вирус выявлен у 89 072 человек, умерли 3045 человек. За последние сутки первые случаи были обнаружены в Индонезии, Доминикане, Чехии, Армении.
Из каждой тысячи человек, заразившихся коронавирусом, умереть могут от 5 до 20, тогда как от обычного гриппа - один человек, указывает Базыкин. От обычного гриппа каждый год смертей по всему миру очень много, но к ним все уже привыкли, констатирует он.
Теплая погода, приход которой ожидается в столичном регионе уже на этой неделе, может остановить процесс распространения коронавируса. По крайней мере, такую гипотезу высказали исследователи из немецкого института Роберта Коха.
- Было объявлено, что коронавирус хорошо распространяется в прохладную погоду, и тепло может быть для него пагубным явлением, - сообщил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. - Поэтому существует вероятность, что к лету все сложности, связанные с этим заболеванием, будут преодолены.
Впрочем, никаких надежных подтверждений для этой гипотезы пока нет. Вирус еще недостаточно изучен, а предыдущие похожие заболевания теплого воздуха не слишком боялись.
- Атипичная пневмония была летом, - напомнил Георгий Базыкин. - Для гриппа сухая погода скорее благоприятна. Размножается коронавирус в человеческом теле при температуре +37 градусов. Но если получится сдвинуть вспышку коронавируса ближе к лету, это будет очень хорошо, иначе коронавирус наложится на волну обычного гриппа, и тогда на медиков ляжет двойная нагрузка, с которой им будет очень трудно справиться.
Создать таблетку за три месяца невозможно, объяснил эксперт. Поэтому сейчас перебирают лекарства от ВИЧ и гепатита С, про которые мы точно знаем, что они безопасны. И уже среди них ищут эффективное. Здесь могла бы быть актуальна вакцина против атипичной пневмонии - возбудители этих заболеваний имеют много общего. Однако ее создание не было завершено: тогда вспышка заболевания сошла на нет до завершения разработок и их тоже свернули.
Распространяющийся по всему миру вирус COVID-19 может в течение нескольких месяцев создать серьезные сложности для экономики Европы. "В первую очередь мы имеем дело с последствием страхов: реальных и мнимых, - заявил врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов. - Для экономики карантинный режим, выбранный в условиях отсутствия лекарства, не самый благоприятный. Чем дольше эпидемия будет затягиваться, тем хуже для экономики. Уже в апреле нельзя исключать рецессию в Европе".
Устоит ли Шенген? Европейские страны вправе сами отменить свободное перемещение внутри шенгенского соглашения, никакие постановления европейских властей для этого не нужны, заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
В московских школах введены так называемые "утренние фильтры" - у учеников будут измерять температуру и проверять их состояние. Об этом говорится в приказе руководителя департамента образования Москвы Исаака Калины. Документ, изданный 27 февраля, есть в распоряжении "РГ".
Основанием для введения профилактических мер называется официальное предписание главного санитарного врача Москвы, изданное еще 21 февраля. Как отмечается в приказе депобразования, дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия во всех городских образовательных учреждениях проводятся, чтобы не допустить распространения ОРВИ и гриппа. Согласно этому распоряжению, сотрудники школ должны следить за состоянием учеников в течение всего дня. Кто-то почувствовал себя плохо? Таких детей предписано немедленно изолировать до тех пор, пока за ними не придут родители. Информация обо всех таких случаях должна направляться в поликлинику, где обслуживается заболевший ребенок. В школы по этому приказу доставлено все необходимое оборудование, в том числе дистанционные термометры, а также специальная техника для обеззараживания воздуха и медицинские маски.
На период осложнения эпидситуации по этому же приказу отменяются выездные экскурсии и массовые мероприятия: например, родители сообщают, что не будет запланированных концертов к 8 Марта. Отменятся и занятия в бассейнах, в том числе и платные. Кроме того, под усиленный контроль берется работа пищеблоков и клининговых служб, с которыми столичные школы сотрудничают по аутсорсингу. Пока официальной информации об итогах "утренних фильтров" не поступало.
Подготовил Сергей Бабкин
Мировая экономика потеряет миллиарды
Достаточно взглянуть на главные аэропорты Китая. Так, Международный столичный аэропорт Пекина обычно принимал около ста миллионов пассажиров в год, отправляя их по 150 международным направлениям. Однако к середине февраля количество полетов из китайских аэропортов упало на 87 процентов. Ни одна другая страна в мире не предприняла больше путешествий, чем китайские туристы, - 150 миллионов поездок было совершено китайцами в одном лишь 2018 году. Ни одна другая страна не потратила на туризм больше чем 265 млрд долларов - но именно столько потратили жители Поднебесной. Число китайских туристов, посетивших в 2018 году Британию, было значительно меньше, чем число американских туристов. Однако при этом китайские туристы оставили в Соединенном Королевстве почти в два раза больше денег, чем туристы из США. Сокращая поездки в Китай и из Китая, коронавирус одновременно уменьшает количество денежных средств, которые вливаются в мировую экономику. Как сообщило агентство Reuters, мировая экономика уже потеряла из-за коронавируса 5 триллионов долларов.
В 2017 году прославленный на весь мир лондонский универмаг "Хэрродс" (Harrods) признал, что китайские граждане превзошли британских покупателей по числу и стоимости покупок, потратив в течение одного лишь года более двухсот миллионов фунтов стерлингов. Это составило более 10 процентов ежегодного дохода "Хэрродс". Однако сегодня эти состоятельные путешественники предпочитают оставаться на месте. Бичестер Вилледж, хорошо известный зарубежным туристам торговый центр класса люкс, расположенный неподалеку от Оксфорда, потерял только за первые две недели февраля 85 процентов китайских посетителей. Начиная с 2004 года Китай увеличил более чем вдвое экспорт товаров в США и тем самым превзошел Канаду, бывшую самым значительным торговым партнером Америки. Однако новые торговые тарифы, которые вводит администрация Дональда Трампа, предполагают сократить китайский импорт. Теперь над всем этим нависает еще и угроза вируса. Другие компании, к примеру, Apple, передали на аутсорсинг, то есть поручили большую часть своих цепочек поставок китайским фабрикам. Технологический гигант уже предупреждает, что "международная поставка iPhone будет временно ограничена" из-за сбоя, вызванного коронавирусом.
Расквартированные в Лондоне аналитики Capital Economics предсказали, что 280 миллиардов долларов исчезнут из мировой экономики только за первую четверть 2020 года. Подбадривают народ лишь отдельные оптимисты. Они напоминают об эпидемии SARS, случившейся в Китае в 2003-м, и при этом подчеркивают ее более скромные финансовые последствия. Однако времена изменились, и сегодня экономика Китая намного больше связана с миром, чем это было в 2003 году.
Лувр закрыт
В понедельник сотрудники Лувра отказались открыть двери музея из-за угрозы коронавируса. 300 человек собрались на чрезвычайное собрание и подавляющим большинством голосов приняли такое решение, воспользовавшись правом отказаться от исполнения профессиональных обязанностей. Такой демарш, отметим, разрешен французским законодательством как в индивидуальном порядке, так и коллективном, если здоровью сотрудников угрожает "серьезная и неотвратимая" опасность. Более того, в качестве аргумента работники Лувра сослались на одну из объявленных правительством мер, в соответствии с которой на всей территории страны отменяются любые мероприятия в закрытых помещениях с участием более пяти тысяч человек. Лувр же ежедневно посещают в шесть-семь раз больше народа.
Как заявил служащий музея и представитель его персонала в отраслевом профсоюзе работников культуры Кристиан Галани, его коллеги "не на шутку обеспокоены риском заразиться". Особенно те, кто находится в непосредственном контакте с посетителями, а это смотрители залов, кассиры, охранники. Как минимум, они требуют обеспечить всех защитными средствами, в частности антибактериальным гелем, и установить стеклянные щиты в кассах.
Дирекция музея, обеспокоенная неминуемыми убытками, попыталась отговорить подчиненных от протестной акции. Но безуспешно, как, впрочем, и в январе этого года, когда персонал музея отказался выходить на работу в знак протеста против законопроекта о пенсионной реформе.
Последуют ли примеру Лувра и другие столичные музеи, такие как музей Орсе с его бесценной коллекцией импрессионистов? Этим вопросом сейчас серьезно озадачены во французском министерстве культуры. Тем временем здесь объявлено о том, что Международный книжный салон, который проходит в Париже ежегодно, как правило, в марте, отменен вслед за упомянутой выше правительственной мерой. Вполне справедливо назвав такое решение "вызванным форс-мажорными обстоятельствами", организаторы пригласили любителей книги на знаковую выставку в 2021 году.
Заводы ставят на дезинфекцию
Как оказалось, из всех возрастных групп самой уязвимой являются молодые люди от 20 до 29 лет, на чью долю сейчас приходится почти тридцать процентов инфицированных. На втором месте - люди от 50 до 59 лет. Из этого возраста среди больных - почти каждый пятый. Умирают же в первую очередь люди преклонного возраста - старше 70 лет и, как правило те, у кого уже ранее были серьезные проблемы со здоровьем. Если говорить о географии распространения, то вирус по-прежнему бушует в своем первоначальном очаге - городе Тэгу и провинции Северная Кенсан. Большинство заболевших - прихожане секты "Синчхончжи", которая базируется в Тэгу, имея представительства в других регионах Кореи и за рубежом.
В понедельник правительство Сеула подало в прокуратуру запрос о проведении расследования в отношении основателя и лидера "Синчхончжи" 89-летнего Ли Ман Хи, а также глав 12 региональных филиалов церкви. Их обвиняют в покушении на убийство, нанесении увечий и нарушении закона по борьбе с распространением с инфекционными заболеваниями. Как утверждают обвинители, руководство "Синчхончжи" намеренно предоставило искаженные данные по прихожанам и своей деятельности, стремясь из корыстных побуждений ввести в заблуждение власти, которые пытались выяснить пути распространения COVID-19. Медики в Тэгу работают на износ, но уже валятся с ног. СМИ сообщают, что катастрофически не хватает помещений для карантина. Несколько человек умерли, дожидаясь очереди на госпитализацию.
Ряд крупных заводов, включая автомобилестроительный концерн Hyundai Motor, электронных гигантов Samsung Electronics, LG Innotek и другие ведущие компании, вынужденно остановлены из-за случаев инфекции среди персонала. Для дезинфекции приходится на несколько дней прекращать производство.
Зараза добралась до Чехии
Видимо, к столь тревожному заключению членов комиссии подталкивали новости из соседней Германии, где в числе пострадавших зафиксированы и взрослые, и дети, а также вспышка массовых заболеваний на севере Италии.
И вот мрачные предсказания сбылись. В воскресенье агентство ЧТК сообщило о первых трех случаях выявления вируса у пациентов, обратившихся в местные больницы. Два позитивных результата дали анализы в Праге, один в городе Усти-над-Лабе, расположенном примерно в ста километрах к северу от столицы. "Во всех трех случаях протекание болезни не является тяжелым", - попытался успокоить общественность глава минздрава Адам Войтех.
Все трое инфицированных недавно побывали в Италии: американская студентка учится в Милане, один из чехов был участником конференции в североитальянском городе Удино, другой путешествовал по "сапожку" с семьей, как турист.
Внешне в городах и поселках Чехии до сих пор не было никаких признаков, свидетельствующих об опасности. Практически нигде не встречались люди в медицинских масках. После каникул дети возвращаются на занятия в школах. Не отменено ни одно массовое мероприятие, работают все рестораны и кафе за исключением ряда китайских, которые закрылись по причине оттока клиентов. Толпы китайских туристов тоже значительно поредели, хотя еще вчера гости из Поднебесной в туристических рейтингах занимали третью строчку. С 9 февраля прекращены все рейсы из городов континентального Китая в Прагу.
Если коронавирус прежде и присутствовал в жизни пражан, то это было в основном на телеэкранах - в виде репортажей из проблемных стран, советов медиков мыть руки или рассказов о том, как городские власти готовятся отразить атаку.
Однако в последние дни в воздухе явно запахло бедой. Появились признаки паники. Даже премьер-министр Андрей Бабиш был вынужден отреагировать на это, заявив на пятничном брифинге, что "нет никаких причин для массовой скупки консервов и медицинских масок".
Желание впрок запастись крупами, макаронными изделиями, консервами было отмечено во многих чешских городах. Не то, чтобы с полок сметается все подряд, но спрос на перечисленные выше продукты явно вырос.
Я сам не поленился объехать некоторые сетевые магазины, включая "Макро" на окраине Праги. Действительно, полки либо пустые, либо к ним то и дело подвозят на тележках новые партии упаковок.
Тут еще надо понять, что это? Боязнь остаться во время возможного карантина без еды или хитрые маркетинговые уловки торгашей, объявивших именно в эти дни акции по снижению цен на ходовые товары. В СМИ промелькнула информация о том, что мэрия столицы, возможно, введет ограничения по продаже некоторых продуктов. К примеру, в одни руки станут отпускать не более килограмма риса или двух банок консервов.
Дефицитом становятся также дезинфицирующие средства и некоторые виды лекарств.
Сейчас самый популярный человек на чешском телевидении - это министр здравоохранения Адам Войтех. Недавно он заявил, что его ведомство готово к встрече вируса: около тысячи коек в специально оборудованных боксах для инфицированных пациентов, проинструктированные врачи, респираторы, вакцины…
Также к хорошим новостям следует отнести информацию из города Брно, где местная фирма Respilon обещает уже в мае начать производство масок, способных с вероятностью 99,9% защищать человека от любых вредных вирусов. Секрет этих новых масок-респираторов заключается в том, что их фильтры сделаны с применением нановолокна и наночастиц с оксидом меди, имеющих антибактериальное и антивирусное действие. Производственная линия в Брно сможет ежедневно выпускать до 70 тысяч таких масок.