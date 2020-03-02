Вспышка COVID-19 привела к пересмотру прогнозов экономики на 2020 год

Эффективным лекарством от коронавируса и всех вызванных им бед человечества может стать просто теплая погода на всем земном шаре. Фото: EPA

COVID-19 опасен в первую очередь для самых старших возрастных групп. У взрослых и особенно детей он может проходить даже без симптомов, как и без существенных последствий, рассказал заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Всего, по данным на утро 2 марта, вирус выявлен у 89 072 человек, умерли 3045 человек. За последние сутки первые случаи были обнаружены в Индонезии, Доминикане, Чехии, Армении.

Из каждой тысячи человек, заразившихся коронавирусом, умереть могут от 5 до 20, тогда как от обычного гриппа - один человек, указывает Базыкин. От обычного гриппа каждый год смертей по всему миру очень много, но к ним все уже привыкли, констатирует он.

Теплая погода, приход которой ожидается в столичном регионе уже на этой неделе, может остановить процесс распространения коронавируса. По крайней мере, такую гипотезу высказали исследователи из немецкого института Роберта Коха.

- Было объявлено, что коронавирус хорошо распространяется в прохладную погоду, и тепло может быть для него пагубным явлением, - сообщил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. - Поэтому существует вероятность, что к лету все сложности, связанные с этим заболеванием, будут преодолены.

Впрочем, никаких надежных подтверждений для этой гипотезы пока нет. Вирус еще недостаточно изучен, а предыдущие похожие заболевания теплого воздуха не слишком боялись.

Теплая погода может остановить распространение коронавируса. По крайней мере, такую гипотезу высказали исследователи из института Роберта Коха

- Атипичная пневмония была летом, - напомнил Георгий Базыкин. - Для гриппа сухая погода скорее благоприятна. Размножается коронавирус в человеческом теле при температуре +37 градусов. Но если получится сдвинуть вспышку коронавируса ближе к лету, это будет очень хорошо, иначе коронавирус наложится на волну обычного гриппа, и тогда на медиков ляжет двойная нагрузка, с которой им будет очень трудно справиться.

Создать таблетку за три месяца невозможно, объяснил эксперт. Поэтому сейчас перебирают лекарства от ВИЧ и гепатита С, про которые мы точно знаем, что они безопасны. И уже среди них ищут эффективное. Здесь могла бы быть актуальна вакцина против атипичной пневмонии - возбудители этих заболеваний имеют много общего. Однако ее создание не было завершено: тогда вспышка заболевания сошла на нет до завершения разработок и их тоже свернули.

Распространяющийся по всему миру вирус COVID-19 может в течение нескольких месяцев создать серьезные сложности для экономики Европы. "В первую очередь мы имеем дело с последствием страхов: реальных и мнимых, - заявил врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов. - Для экономики карантинный режим, выбранный в условиях отсутствия лекарства, не самый благоприятный. Чем дольше эпидемия будет затягиваться, тем хуже для экономики. Уже в апреле нельзя исключать рецессию в Европе".

Устоит ли Шенген? Европейские страны вправе сами отменить свободное перемещение внутри шенгенского соглашения, никакие постановления европейских властей для этого не нужны, заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Москва

В московских школах введены так называемые "утренние фильтры" - у учеников будут измерять температуру и проверять их состояние. Об этом говорится в приказе руководителя департамента образования Москвы Исаака Калины. Документ, изданный 27 февраля, есть в распоряжении "РГ".

Основанием для введения профилактических мер называется официальное предписание главного санитарного врача Москвы, изданное еще 21 февраля. Как отмечается в приказе депобразования, дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия во всех городских образовательных учреждениях проводятся, чтобы не допустить распространения ОРВИ и гриппа. Согласно этому распоряжению, сотрудники школ должны следить за состоянием учеников в течение всего дня. Кто-то почувствовал себя плохо? Таких детей предписано немедленно изолировать до тех пор, пока за ними не придут родители. Информация обо всех таких случаях должна направляться в поликлинику, где обслуживается заболевший ребенок. В школы по этому приказу доставлено все необходимое оборудование, в том числе дистанционные термометры, а также специальная техника для обеззараживания воздуха и медицинские маски.

На период осложнения эпидситуации по этому же приказу отменяются выездные экскурсии и массовые мероприятия: например, родители сообщают, что не будет запланированных концертов к 8 Марта. Отменятся и занятия в бассейнах, в том числе и платные. Кроме того, под усиленный контроль берется работа пищеблоков и клининговых служб, с которыми столичные школы сотрудничают по аутсорсингу. Пока официальной информации об итогах "утренних фильтров" не поступало.

Подготовил Сергей Бабкин