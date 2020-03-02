Вучич: Сербия откроет официальное представительство в Иерусалиме

Сербия намерена открыть официальное представительство в Иерусалиме. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

"У нас довольно сложная ситуация в регионе, и вы должны понимать все сложности, с которыми мы сталкиваемся. Но мы пытаемся найти лучший способ сделать что-то официальное в Иерусалиме. И мы очень скоро откроем не только офис торгового представительства, но и официальный государственный офис в Иерусалиме с официальным сербским флагом", - приводит ТАСС слова выступления президента Сербии на ежегодном мероприятии Американо-израильского комитета.

По словам Александра Вучича, таким образом его страна хочет выразить уважение еврейскому народу.