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02.03.2020 09:07
Рубрика: В мире

Вучич: Сербия откроет официальное представительство в Иерусалиме

Текст: Диана Ковалева

Сербия намерена открыть официальное представительство в Иерусалиме. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

Фото: Александар Джорович / РИА Новости
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"У нас довольно сложная ситуация в регионе, и вы должны понимать все сложности, с которыми мы сталкиваемся. Но мы пытаемся найти лучший способ сделать что-то официальное в Иерусалиме. И мы очень скоро откроем не только офис торгового представительства, но и официальный государственный офис в Иерусалиме с официальным сербским флагом", - приводит ТАСС слова выступления президента Сербии на ежегодном мероприятии Американо-израильского комитета.

По словам Александра Вучича, таким образом его страна хочет выразить уважение еврейскому народу.

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