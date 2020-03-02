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02.03.2020 04:21
Рубрика: В мире

Трамп: Сошедший с дистанции Буттиджич подарит свои голоса Байдену

Президент США Дональд Трамп прокомментировал новость о выбывшем из предвыборной гонки кандидате.

Джо Байден победил на первичных выборах в Южной Каролине

Ранее газета The New York Times сообщила, что экс-мэр города Саут-Бенд и представитель демократической партии Пит Буттиджич больше не хочет бороться за кресло в Белом доме. По мнению Трампа, это приведет к проигрышу другого кандидата в президенты Берни Сандерса. "Все голоса Буттиджича пойдут "сонному" Джо Байдену. Как раз вовремя", - написал американский лидер в Twitter.

Третьего марта состоятся предварительные выборы сразу в 14 штатах, включая самые крупные Калифорнию и Техас. По их итогам будут распределены голоса 1357 делегатов.

В мире США Выборы президента США-2020

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