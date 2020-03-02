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Вышел трейлер комедии с Джуди Денч "Бывшая с того света"

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    02.03.2020, 12:47
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Смотрите, милота какая: на YouTube появился трейлер мистической комедии "Бывшая с того света" (Blithe Spirit), основанной на пьесе Ноэла Кауарда. И хотя мы подобные сюжетные расклады ранее в той или иной вариации наблюдали минимум дюжину-другую раз - ту же пьесу в 1945-м экранизировал Дэвид Лин, - не похоже, что данный проект станет от этого хуже.

Фото: kinopoisk.ru
В Сети появился трейлер "Трех Джокеров" - с Фениксом, Лето и Леджером

В центре сюжета - Чарльз, писатель, автор криминальных бестселлеров (Дэн Стивенс, "Легион"), застрявший в творческом кризисе и обратившийся к медиуму (Джуди Денч). Которая случайно призывает дух первой, ныне покойной жены бедняги. С самыми скверными и опасными последствиями. Ведь писатель уже женат вновь. Как вам такой любовный треугольник?

В остальных ролях: Айла Фишер ("Великий Гэтсби"), Лесли Манн ("Кабельщик"), Эмилия Фокс ("Пианист"), Калли Кук ("Страйк"), Джеймс Флит ("Разум и чувства").

Режиссер - Эдвард Холл ("Аббатство Даунтон").

Российская премьера - 14 мая.

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