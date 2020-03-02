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02.03.2020 15:29
Рубрика: Происшествия

За незаконное преследование участнику митинга присудили 100 тысяч рублей

Текст: Владимир Полетаев

Тверской райсуд столицы присудил участнику несанкционированного митинга в Москве Даниилу Конону 100 тысяч рублей. С формулировкой - за незаконное уголовное преследование.

Фото: ТАСС/ youtube.com
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Об этом стало известно со слов главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова. По его словам, Конон требовал 1,2 миллиона рублей за незаконное преследование по обвинению в участии в массовых беспорядках во время акции протеста 27 июля прошлого года в Москве.

Следствие считало, что Конон и "неустановленные лица призывали и побуждали протестующих своим примером к участию в беспорядках, неподчинению законным требованиям сотрудников полиции и нацгвардии и применению насилия". В начале сентября дело студента МГТУ им. Баумана Конона прекратили за отсутствием состава преступления. До этого, в период предварительного следствия, он месяц находился под стражей.

Тогда же суд прекратил дело других фигурантов - участников несанкционированного митинга: Алексея Миняйло, Сергея Абаничева и Владислава Баранова. В СК пояснили, что их действия на митинге стоит квалифицировать как административные правонарушения.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Тверской суд Москвы Правительство Следственный комитет Митинги и шествия

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