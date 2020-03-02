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02.03.2020 23:34
Рубрика: Экономика

Дороже не будет

Как снизить цены на лекарства?
Текст: Ольга Игнатова, Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск № 45(8099)
Аптеки будут обязаны информировать покупателей о наличии недорогих лекарств, в том числе отечественного производства. А находиться более дешевые по сравнению с аналогами лекарства должны будут на отдельных витринах.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Это лишь часть предложений, внесенных в понедельник отдельным законопроектом в качестве поправок в федеральные законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" руководителем фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым и первым замруководителя фракции, главой межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению Андреем Исаевым. В целом же законопроект направлен на борьбу с необоснованным завышением цен в аптеках.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Минздрав пригрозил завышающим цены аптекам лишением лицензии

Как рассказал журналистам Сергей Неверов, предлагаются меры по предупреждению и недопущению монополизации рынка розничной торговли лекарствами. "Неадекватное завышение цен на ряд лекарств в период эпидемий - вопрос, который жестко поставил президент России. И мы предложили механизмы, которые должны предупреждать подобные ситуации", - уточнил Неверов. По его мнению, резкому скачку цен на антивирусные препараты и медицинские маски способствует именно монополизация рынка. Поэтому законодатели предложили законодательно определить, что такое аптечная сеть, передвижной аптечный пункт для доставки лекарств в отдаленные населенные пункты, услуги по продвижению лекарственных препаратов для медицинского применения. "Также мы предлагаем разделить "полную лицензию на аптечную деятельность" и "неполную лицензию", чтобы фельдшерско-акушерские пункты могли продавать лекарства без установления строгого аптечного оборудования, которое требуется для определенного вида лекарств. Это очень важно для сельских территорий", - отметил Неверов.

Предлагается установить ряд антимонопольных ограничений, в частности, по числу организаций, которое может иметь аптечная сеть

В законопроекте предлагается установить ряд антимонопольных ограничений, в частности, по числу организаций, которое может иметь аптечная сеть. Сделка по приобретению дополнительных площадей будет признаваться ничтожной, если оборот организации превысил 20% объема всех реализованных лекарственных препаратов в пределах населенного пункта. Ко всему прочему, может быть создан единый реестр фармацевтических работников (по аналогии с реестром медицинских работников). Там помимо базового образования каждого фармацевта будет отражаться информация о повышении им квалификации.

Фото: Gettyimages
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Вчера же в Федеральной антимонопольной службе не исключили, что рост цен на медицинские маски может обернуться открытием новых картельных дел. "По маскам у нас есть вопросы, могут быть и картельные сговоры. Например, в Санкт-Петербурге уже открыто картельное дело. Думаю, будут еще", - сказал журналистам замруководителя ведомства Андрей Цариковский, которого цитирует ТАСС.

Рост цен на маски ФАС выявила в феврале 2020 года. Они начали стремительно дорожать на фоне сообщений о разрастании эпидемии коронавируса в Китае. В антимонопольной службе уточняли, что в некоторых регионах (в их числе был Санкт-Петербург) маски подорожали в десятки раз.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Законодательная власть Госдума Цены на лекарства

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