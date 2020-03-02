Заложники в ТЦ на Филиппинах освобождены

Полиции удалось освободить оказавшихся в заложниках сотрудников торгового центра в филиппинском городе Сан-Хуан. Об этом сообщил телеканал CNN Philippines.

По данным СМИ, захвативший заложников бывший охранник ТЦ покинул здание вместе с ними и сложил оружие после того, как власти согласились на его условия. Известно, что в ходе переговоров с правоохранителями злоумышленник потребовал связать его с журналистами и бывшими коллегами. Полиция установила видео- и аудиосвязь с охранной службой, где раньше работал преступник. Руководство организации принесло ему извинения и выразило готовность уйти в отставку. Сейчас нападавший арестован, передает портал Rappler.

Напомним, что ранее в ТЦ Greenhills в столичном регионе Филиппин вооруженный мужчина взял в заложники порядка 30 человек. Телеканал ABS-CBN позже сообщил со ссылкой на мэра города, что по меньшей мере один человек получил огнестрельные ранения и был госпитализирован.