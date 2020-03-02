"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу

В ночь на понедельник столица Ирака подверглась ракетному обстрелу.

Несколько реактивных снарядов упали в "зеленой зоне" Багдада - так называют хорошо укрепленный район, где расположены госучреждения и посольства разных стран. ТАСС сообщает о сработавшей сирене воздушной тревоги.

Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения. Последний раз столица Ирака обстреливалась 26 января. Тогда в "зеленой зоне" упали пять ракет, три из них - на территории посольства США, причем одна попала в здание столовой, где в тот момент ужинали. Пострадали три человека.