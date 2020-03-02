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02.03.2020 23:54
Рубрика: Спорт

Чужое "Динамо"

Знарок со "Спартаком" проиграл своей бывшей команде в первом матче плей-офф КХЛ
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 45(8099)
Очередные команды провели свои первые матчи в 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Центральная встреча игрового дня состоялась на московской арене в Петровском парке, где "Динамо" принимало "Спартак".

Старейшее отечественное дерби в этом сезоне приобрело новую грань после того, как во главе "красно-белых" встал Олег Знарок, человек, с которым "Динамо" дважды завоевывало Кубок Гагарина. И вот теперь они встретились на первой же стадии плей-офф. Вряд ли оба соперника этому факту сильно обрадовались, все-таки дерби вещь непредсказуемая. Хотя, если исходить из результатов "регулярки", у "бело-голубых" поводов для оптимизма было больше: команда Владимира Крикунова выиграла у подопечных Знарка все четыре очных матча.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
КХЛ утвердила изменение потолка зарплат

Хозяева начали в ураганном темпе: уже на третьей минуте Дмитрий Яшкин с отскока бросил точно под перекладину - 1:0. Подопечные Знарка пытались нащупать комбинационную игру, "Динамо" продолжало огрызаться резкими атаками с ходу. И небезуспешно. На 34-й минуте Андре Петерссон убежал от опекунов по левому флангу и красивым финтом переиграл голкипера "красно-белых" Юлиуса Гудачека - 2:0. Чуть позже Петерссон и вовсе оформил дубль. В третьем периоде Михал Чайковски забросил еще одну динамовскую шайбу при игре 5 на 3. Но болельщикам эта 20-минутка запомнилась скорее грандиозными драками команд. Впрочем, при счете 4:0 победа "бело-голубых" уже не вызывала сомнений. Окончательный результат встречи стал известен позже.

В другом матче Запада действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА принимал нижегородское "Торпедо". Неожиданностей не произошло: команда Игоря Никитина разобралась с волжанами на классе - 3:0.

Олег Знарок выиграл с московским "Динамо" два Кубка Гагарина, а теперь тренирует принципиальнейшего соперника "бело-голубых"

Две встречи 1/8 финала прошли и в Восточной конференции. В Екатеринбурге "Автомобилист" так и не смог распечатать ворота новосибирской "Сибири". Финский голкипер гостей Харри Сятери отразил все 37 бросков. Так что сибирякам для победы хватило бы и одной шайбы еще одного финна Юусо Пуустинена, заброшенной на 18-й минуте матча. Однако уже под самый занавес матча положительный результат для гостей закрепил Евгений Чесалин, поразивший пустые ворота - 2:0. Вот чего в этот вечер на льду было достаточно, так это борьбы. Хоккеисты двух команд применили 62 силовых приема.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Хоккеисты КХЛ сыграли первые матчи плей-офф Кубка Гагарина

Во втором матче у победителя Восточной конференции казанского "Ак Барса" гостил нижнекамский "Нефтехимик", который заскочил в розыгрыш Кубка Гагарина буквально в последний момент. Тем не менее, игра получилась напряженной, а победу добыли казанцы - 4:1

Тем временем уже сегодня состоятся вторые матчи в четырех других парах. На Западе отношения продолжат выяснять питерский СКА с подмосковным "Витязем" и финский "Йокерит" с ярославским "Локомотивом". В первых играх обоих противостояний были зафиксированы разгромы - 6:1 и 6:0 соответственно. Любопытно, чем ответят сегодня проигравшие.

На Востоке пройдет очередная серия классического соперничества "Авангард" - "Салават Юлаев". Днем ранее "ястребы" были сильнее - 6:2. Ну и, наконец, "Барыс" примет магнитогорский "Металлург". Напомним, в первой игре "Магнитка" провалилась - 0:4.

Между тем

Совет директоров КХЛ утвердил для клубов "потолок" и "пол" заработных плат, которые начнут действовать со следующего сезона. Жесткий потолок составит 900 млн рублей. Что касается "пола", по ходу сезона клубы будут обязаны потратить не менее 270 млн рублей на фиксированную часть зарплаты хоккеистов. При этом для допуска к участию в КХЛ минимальный размер средств на оплату труда игроков должен составить не менее 315 млн рублей. Если в клубе будут обнаружены учредители или участники, причастные к задолженностям по зарплате в предыдущие годы, клуб не будет допущен к сезону.

При превышении "потолка" зарплат клубом не более чем на два процента, в последующие три сезона "потолок" будет для него снижен: в первом сезоне на сумму, равную трехкратному размеру превышения "потолка", во втором - на сумму, равную двукратному размеру превышения "потолка", в третьем - на сумму, равную размеру превышения "потолка". Если "заступ" за "потолок" превысит 2 процента, руководитель клуба рискует получить дисквалификацию на срок от года до трех лет. А сам клуб может быть снят с сезона решением совета директоров КХЛ.

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