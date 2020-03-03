Актера Тимоти Хаттона обвинили в педофилии и групповом изнасиловании

У лауреата "Оскара" Тимоти Хаттона, 59-летнего американского актера, режиссера, сценариста и продюсера, может возникнуть проблема - артиста обвинили в групповом изнасиловании девочки-подростка.

Как передает BuzzFeed, предполагаемая жертва - канадская экс-модель Сера Джонстон, которой на момент инцидента - в 1983 году - было четырнадцать лет.

По словам Джонстон, произошло это в Ванкувере, где они встретилась с Хаттоном, когда он работал на фантастической драме "Ледяной человек" (Iceman).

Согласно воспоминаниям Джонстон, актер с друзьями пригласили девочку в отель, где надругались над несчастной, невзирая на ее рыдания (следуют достаточно подробные описания).

Хаттон все это "однозначно и полностью" отрицает. Более того - говорит, что вообще знать не знает никакой Серы. В то время как его юристы полагают бывшую модель лживой обманщицей, которая хочет выжать из этой истории денег. При том что по якобы имевшему 36 лет назад ЧП нет никаких доказательств.

Тимоти Хаттон - один из бывших бойфрендов Анджелины Джоли, с которой познакомился на съемках криминальной драмы "Изображая Бога".

"Оскар" получил в 1981-м за роль второго плана в "Обыкновенных людях".

Среди других работ - "Все деньги мира", "Тайное окно", "Темная половина", "Французский поцелуй", "Красивый мальчик".