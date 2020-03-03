Овен

Многим из вас будет сложно разобраться, к чему стремиться. Стоять на месте покажется проще, чем бросать вызов судьбе.

Телец

Неделя - благоприятная. И даже появившиеся трудности ни у кого не вызовут ни паники, ни страха.

Близнецы

Вас будут занимать только личные дела и решение собственных проблем. Вы сможете работать с удовольствием и без устали.

Рак

Вам стоит действовать так, как вы привыкли, и стараться не менять принятую стратегию и тактику.

Лев

Воспользуйтесь моментом, чтобы расстаться со своими иллюзиями. Не доверяйте своей интуиции и верить в сны.

Дева

Старайтесь играть только на своем поле, тогда вы будете защищены от серьезных ошибок.

Весы

Новые дела со старыми партнерами могут оказаться перспективными.

Скорпион

Чужое безразличие к тому, что волнует вас, может вызвать у вас приступы сильного неконтролируемого возмущения.

Стрелец

Обратите внимание на появившиеся возможности, поскольку коммерчески они могут оказаться очень выгодными.

Козерог

Используйте любую возможность, чтобы реализовать себя в творческой деятельности.

Водолей

Неплохой момент для обсуждения дел, от которых можно отказаться. Подсказки помогут осознать, что вы транжирите время.

Рыбы

Невозможность получить желаемое превратится в навязчивую идею. Не бросайте все на алтарь своих устремлений.