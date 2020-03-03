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Россиянка рассказала, сколько потеряла из-за недопуска зрителей на биатлон 03.03.2020
Володин: Поправки в Конституцию касаются каждого россиянина 03.03.2020
В Москве семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 03.03.2020
Замминистра финансов РФ назначен Тимур Максимов 03.03.2020
Коронавирус может привести к подорожанию чеснока на Украине 03.03.2020
У двух россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус 03.03.2020
Депутат Рады: Премьер-министр Украины написал заявление об отставке 03.03.2020
В Самаре при обрушении стены жилого дома пострадала женщина 03.03.2020
Вузы Крыма подадут заявку на открытие научно-образовательного центра 03.03.2020
В Минске подтвердили четвертый случай коронавируса 03.03.2020
ЦПВС: Турция вытесняет к границам Греции беженцев из временных лагерей 03.03.2020
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Овен

Многим из вас будет сложно разобраться, к чему стремиться. Стоять на месте покажется проще, чем бросать вызов судьбе.

Телец

Неделя - благоприятная. И даже появившиеся трудности ни у кого не вызовут ни паники, ни страха.

Близнецы

Вас будут занимать только личные дела и решение собственных проблем. Вы сможете работать с удовольствием и без устали.

Рак

Вам стоит действовать так, как вы привыкли, и стараться не менять принятую стратегию и тактику.

Лев

Воспользуйтесь моментом, чтобы расстаться со своими иллюзиями. Не доверяйте своей интуиции и верить в сны.

Дева

Старайтесь играть только на своем поле, тогда вы будете защищены от серьезных ошибок.

Весы

Новые дела со старыми партнерами могут оказаться перспективными.

Скорпион

Чужое безразличие к тому, что волнует вас, может вызвать у вас приступы сильного неконтролируемого возмущения.

Стрелец

Обратите внимание на появившиеся возможности, поскольку коммерчески они могут оказаться очень выгодными.

Козерог

Используйте любую возможность, чтобы реализовать себя в творческой деятельности.

Водолей

Неплохой момент для обсуждения дел, от которых можно отказаться. Подсказки помогут осознать, что вы транжирите время.

Рыбы

Невозможность получить желаемое превратится в навязчивую идею. Не бросайте все на алтарь своих устремлений.

Общество Ежедневник Гороскоп

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