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03.03.2020 18:32
Рубрика: Экономика

АСВ начало отбор "охотников" за активами беглых банкиров

Текст: Игорь Зубков

Агентство по страхованию вкладов начало отбор инвесторов, которые займутся поиском и взысканием активов бывших собственников и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков.

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Инвесторы смогут рассчитывать на часть средств, которые им удастся вернуть в конкурсную массу в результате взыскания активов или исполнения мирового соглашения с лицами, которые контролировали эти банки. Общая сумма требований к лицам, которые могут стать предметом работы инвесторов, составляет на данный момент 95,5 млрд рублей.

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В предложенный инвесторам перечень вошли только банки, по которым завершена судебная работа в рамках привлечения контролировавших лиц к гражданско-правовой ответственности и вступили в законную силу судебные акты. По мере получения новых судебных актов АСВ разместит дополнительные перечни, сообщает агентство.

Ранее на встрече банкиров с руководством ЦБ в Бору первый заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников рассказал о планах использовать инвесторов для поиска активов ликвидируемых банков в России и за границей. "Если сказать простым языком, мы объявляем сезон свободной охоты", - сказал тогда Мельников.

Экономика Финансы Банки Компании Госкорпорации Агентство по страхованию вкладов

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