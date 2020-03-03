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Рубрика: Спорт

В "магнитном" поле

"Барыс" проиграл "Металлургу" во втором матче плей-офф КХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 46(8100)
В четырех противостояниях 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги вчера прошли вторые матчи.
Голкипер "Магнитки" Василий Кошечкин, сделав "сухарь", стал главным героем второго матча с "Барысом". Фото: РИА Новости Голкипер "Магнитки" Василий Кошечкин, сделав "сухарь", стал главным героем второго матча с "Барысом". Фото: РИА Новости
Голкипер "Магнитки" Василий Кошечкин, сделав "сухарь", стал главным героем второго матча с "Барысом". Фото: РИА Новости

Раньше всех закончилась игра в Нур-Султане, где магнитогорский "Металлург" обыграл "Барыс" - 3:0. Напомним, первый матч в этой паре прошел под тотальную диктовку хозяев, о чем свидетельствовал и счет - 4:0. Результат на самом деле выглядел логическим продолжением того, что происходило с "Магниткой" по ходу регулярного сезона. Напомним, один из самых состоятельных клубов до последнего тянул с оформлением путевки в плей-офф, куда попал лишь с седьмого места.

Однако вчера выяснилось, что сбрасывать подопечных Ильи Воробьева со счетов рановато. Одним из залогов возрождения гостей стала вдохновенная игра 36-летнего Василия Кошечкина, отразившего все 35 бросков по своим воротам. Преобразился и капитан "Магнитки" 38-летний Сергей Мозякин. В первом матче он вообще ни разу не бросил в створ ворот соперника, а вчера и сам забил и голевой передачей отметился. Ну и дубль оформил чешский форвард уральцев Андрей Нестрашил.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Знарок со "Спартаком" проиграл своей бывшей команде в плей-офф КХЛ

В другом матче Восточной конференции омский "Авангард" в Балашихе принимал "Салават Юлаев" из Уфы. Первая встреча в противостоянии с самой громкой вывеской на Востоке завершилась убедительной победой омичей - 5:2. Если в том матче все семь шайб зрители увидели в течение двух первых периодов, то вчера за тот же промежуток времени красный свет за воротами зажигался лишь дважды. На 31-й минуте Григорий Панин вывел гостей вперед, но Семен Кошелев почти сразу восстановил равновесие - 1:1. В третьем периоде команды забили по одной шайбе, причем "Салават" это сделал за несколько секунд до сирены. Исход матча, перешедшего в овертайм, стал известен позже.

Что касается игр в Западной конференции, финский "Йокерит" упрочил свое преимущество в серии с ярославским "Локомотивом". После сокрушительной победы в стартовом матче - 6:0 "джокеры" доминировали и во втором - 5:1.

Продолжения банкета ждали и от питерского СКА, который два дня назад не оставил шансов подмосковному "Витязю" (1:6). Однако на этот раз армейцы встретили более ощутимое сопротивление. Итоговый счет - 4:3 в пользу Питера.

Между тем вторые матчи в 1/8 финала плей-офф сегодня проведут еще четыре пары: "Динамо" - "Спартак" (5:1 - результат первой игры), ЦСКА - "Торпедо" (3:0), "Ак Барс" - "Нефтехимик" (4:1) и "Автомобилист" - "Сибирь" (0:2).

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