Белорусская команда кадетов стала победителем на слете юных патриотов

Профессиональную хватку, навыки военного мастерства и твердую волю к победе проявила команда Минского областного кадетского училища, которая накануне вернулась "со щитом" с XVIII Международного слета молодых патриотов. Он был посвящен 75-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Встреча юных патриотов, которая состоялась под девизом "Равнение на Победу", проходила за две тысячи километров от родного дома на базе Пермского президентского кадетского училища имени Ф.В. Кузьмина Росгвардии, сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома..

Более 700 воспитанников военно-патриотических классов и клубов, кадетских корпусов и училищ из Союзного государства, Армении и Казахстана представляли на берегах Камы 41 команду. От Синеокой, уточнили в пресс-службе организации, кроме учащихся областного кадетского училища в слете участвовали и воспитанники военно-патриотического класса средней школы №28 Гродно.

Впечатления и эмоции от программы международного слета, судя по отзывам самих ребят, самые яркие. Запомнились им, в частности, и увлекательные мастер-классы, дискуссионные площадки, на которых шла речь о "Роли молодежи в современном мире". Остросюжетными остались в их памяти военно-историческая интеллектуальная игра и соревнования по военно-спортивным дисциплинам.

Самой сложной и самой интересной частью слета стало пятидневное проживание в зимнем лесу в армейских палатках. А чтобы добраться к месту дислокации, героям слета пришлось совершить марш-бросок на 12 километров: в одном строю шли и учащиеся, и руководители команд, и даже организаторы слета.

В этом году молодые защитники Родины состязались в практических занятиях по огневой и тактической подготовке, пожарному делу, военной топографии, общевойсковой тактике и криминалистике. Четыре дня ребята проходили полноценную стажировку у опытных преподавателей: действующих сотрудников силовых структур. А затем наступил день состязательных игр - соревнования по преодолению единой полосы препятствий, в силовой и огневой подготовке и даже в пожарном деле.

Стоит добавить, что именно на этапе "Боевое развертывание пожарного расчета" военно-прикладной эстафеты не было равных белорусским кадетам Марку Жданову и Степану Чивилю.