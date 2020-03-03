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03.03.2020 23:56
Рубрика: Спорт

"Витязь" готов биться

Названа дата следующего поединка Александра Поветкина
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 46(8100)
Российский боксер Александр Поветкин 2 мая в Манчестере проведет бой против временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британца Диллиана Уайта. Об этом информирует пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

Пресс-конференция с участием спортсменов запланирована на сегодня. Однако "Витязь", как еще называют Поветкина, еще накануне поделился своими ощущениями от предстоящего поединка.

Фото: AP Photo/Isaac Brekken
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- Рад, что проведу бой против Уайта. Разговоры о противостоянии с ним шли давно, но, видимо, что-то не складывалось. Диллиан - хороший, сильный боксер. Будет интересно встретиться с ним. Не буду делать громких заявлений. Я выйду на ринг побеждать. Зрителей ждет хороший красивый бокс, - сказал Александр.

Последний бой Поветкин провел в конце прошлого года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории. Тот поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. Что касается Уайта, то у него 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Добавим, что Поветкин занимает седьмое место в рейтинге WBA, девятое - в WBC и десятое - в Международной боксерской федерации (IBF).

Спорт Бокс Александр Поветкин

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