Пресс-конференция с участием спортсменов запланирована на сегодня. Однако "Витязь", как еще называют Поветкина, еще накануне поделился своими ощущениями от предстоящего поединка.
- Рад, что проведу бой против Уайта. Разговоры о противостоянии с ним шли давно, но, видимо, что-то не складывалось. Диллиан - хороший, сильный боксер. Будет интересно встретиться с ним. Не буду делать громких заявлений. Я выйду на ринг побеждать. Зрителей ждет хороший красивый бокс, - сказал Александр.
Последний бой Поветкин провел в конце прошлого года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории. Тот поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. Что касается Уайта, то у него 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.
Добавим, что Поветкин занимает седьмое место в рейтинге WBA, девятое - в WBC и десятое - в Международной боксерской федерации (IBF).