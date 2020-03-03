Третий поединок между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и бывшим обладателем пояса Деонтеем Уайлдером может состояться в середине июня 2020 года в США. Об этом сообщил известный промоутер Боб Арум.

- 18 июня будет приоритетной датой реванша. Это время - мертвый сезон для американского спорта, что сказалось бы положительно на продажах трансляций, - приводит слова Боба Арума портал ESPN.

Напомним, что в декабре 2018 года соперники свели поединок вничью. А в феврале 2020-го Уайлдер досрочно проиграл и потерял титул.

Многие предпочитают увидеть не очередной реванш, а бой Фьюри с британцем Энтони Джошуа. Но Уайлдера поддержал бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер.

- Если я потренирую его, то смогу научить, как победить, - заявил Мейвезер.