Чем удивит зрителей в Минске фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…"

Оперным гала-концертом с участием прославленного коллектива "Виртуозы Москвы" и солистки Большого театра России Анны Аглатовой презентует 3 марта увлекательную программу VI Международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…". Он пройдет в течение недели под знаком сразу двух юбилейных дат: 75-летия прославленного маэстро и 40-летия оркестра "Виртуозы Москвы".

Традиционно раз в два года, напоминают музыкальные критики, маэстро приглашает всех стать ближе к классическому искусству, и белорусская публика с нетерпением ждет очередного торжества симфонизма. Он неизменно радует своих поклонников блестящими оркестровыми концертами и выступлениями мировых звезд оперы и балета.

Для меломанов и любителей вокального искусства свою сцену сегодня представляет Большой театр Беларуси. Художественный руководитель фестиваля, президент Московского международного Дома музыки и Международного благотворительного фонда Владимир Спиваков уже давно не скрывает, что приезжает в Синеокую, как к себе домой. "Люблю Минск, люблю ее публику. Скучаю и никогда не отказываюсь от концертов. Единственно, есть еще несколько городов, в которых мне тоже очень хотелось бы выступить - Витебск, например", - уточнил Спиваков. Правда, на этот раз "Виртуозы Москвы" приглашены на выступление 4 и 5 марта в Гомель и Могилев.

Кстати, уточняет БЕЛТА, в среду на сцене филармонии пройдет спектакль-концерт "Евгений Онегин". Читать пушкинский шедевр будет известный российский актер Дмитрий Дюжев, а изюминку моноспектаклю, по мнению организаторов концерта, добавит музыка Сергея Прокофьева в исполнении симфонического оркестра РБ под управлением маэстро Аркадия Берина.

В ближайшую субботу в Большом театре РБ состоится еще один гала-концерт: "Звезды мирового балета. От классики до модерна". На сцене выступят лучшие артисты балета ведущих театров Европы. В программу войдут как мировые шедевры "Спящая красавица", "Дон Кихот", "Лебединое озеро", так и оригинальные постановки, созданные современными хореографами.

А завершит фестиваль 9 марта на сцене Белорусской государственной филармонии концерт камерного оркестра "Кремерата Балтика", созданного еще одним скрипичным виртуозом Гидоном Кремером. В концерте принимает участие и французский пианист, лауреат XV конкурса Чайковского Люка Дебарг. Агентство уточняет, что это уже его второе выступление в Минске.