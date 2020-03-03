Черчесов не исключил появления в сборной России неожиданных игроков

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи могут появиться игроки, которых там не ожидают увидеть.

В конце марта сборная России по футболу проведет два товарищеских матча в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы 2020 года. Российская команда встретится 28 марта со сборной Швеции, а 31 марта - с командой Молдавии.

В эфире телеканала "Россия 24" главный тренер рассказал о том, кто будет вызван в команду на сбор, который стартует 22 марта. Сам список игроков тренерский штаб озвучит 16 марта.

"Не удивляйтесь, если у нас опять появится кто-то, кого вы не ждете. Заинтриговал?" - сказал Черчесов в программе "Футбол России".