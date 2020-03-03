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03.03.2020 13:01
Рубрика: В мире

Число инфицированных COVID-19 в Южной Корее превысило пять тысяч человек

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Почти тысяча новых больных COVID-19 была выявлена в Южной Корее за сутки. Таким образом общее количество случаев заболевания в стране превысило пять тысяч.

Фото: EPA-EFE/Gailan Haji
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В ходе утреннего брифинга представитель министерства здравоохранения Республики Корея заявил, что по состоянию на полночь 3 марта по сравнению с предыдущей статистикой добавилось сразу шестьсот больных, у которых было диагностировано наличие COVID-19. Через семь часов, когда была проведена аналогичная пресс-конференция, число заболевших возросло еще на 374 человека. Получается, что только за сутки в стране добавилось 974 заболевших, что стало очередным антирекордом. Общая численность случаев заражения в итоге сейчас составляет 5 186 человек.

Напомним, что первый случай заболевания в Южной Корее был официально зарегистрирован 20 января. То есть, чтобы преодолеть отметку в пять тысяч заболевших, понадобилось 43 дня.

Основная доля приходится по-прежнему на главный очаг инфекции, который находится в городе Тэгу и провинции Северная Кенсан на юго-востоке страны. На этот регион приходится 89% всех инфицированных.

Увеличилось и количество жертв. За сутки скончалось еще три человека, доведя "смертельный счетчик" Южной Кореи по COVID-19 до 31. Согласно данным местных медиков, показатель смертности от коронавируса COVID-19 в стране сейчас составляет 0,6 процента, но в возрастной группе от 70 и старше лет этот коэффициент составляет 4-5 процента.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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За сутки выздоровели также три человека. Общее число людей, чей организм победил инфекцию, сейчас 34.

Всего к настоящему моменту в Южной Корее были взяты анализы у почти 121 тысячи человек, из которых почти 14 тысяч пришлись на последние сутки. Более 35 тысяч анализов обрабатываются, тогда как остальные уже проверены. Среди "возможно больных" значатся сейчас более 121 тысячи человек.

Одновременно растет количество стран, которые ввели разного рода ограничения на въезд в страну всех, кто прибывает из Южной Кореи. По данным МИД Республики Корея, на настоящий момент 89 стран и территорий ограничили въезд из Южной Кореи, из которых 37 стран пошли на полный запрет на прием иностранцев, кто прибывает из Страны утренней свежести.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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