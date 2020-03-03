Крупные российские банки заявили о планах стать полностью или почти полностью безбумажными. Это означает, что все договоры на кредиты и выпуск карт, открытие вкладов будут оформляться не в офисах, а дистанционно. Бумажный документ по сути становится вторичным и будет выдаваться клиентам только по желанию.

Перевод розничного банковского обслуживания в "цифру" идет довольно давно. Cейчас настало время для финальной части пути. Так, о планах стать почти что безбумажными в ближайшие два-три года рассказали "РГ" из топ-10 банков в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Промсвязьбанке и Московском кредитном банке.

В Банке России отмечают, что цифровизация банковских услуг повышает их доступность и позволяет заключать сделки гораздо быстрее. По словам представителя Сбербанка, среди основных преимуществ для клиента - сокращение времени оформления и доступность своих электронных документов в режиме онлайн, также больше не придется хранить документы дома (бумажные документы будут доступны только в отделении).

Но заключение договоров без личного присутствия сторон повышает риски и требует усиленных мер от банков по идентификации клиентов, предупреждают в ЦБ. Представитель ЦБ подчеркивает, что вне зависимости от формата составления документов банки должны доводить до потребителей в понятной и доступной форме информацию о финансовой услуге и ее характеристиках. Особое внимание здесь следует уделять людям с инвалидностью и пожилым, отмечают в ЦБ.

Сами банки относительно перевода обслуживания клиентов в электронную форму настроены довольно оптимистично, следует из комментариев их представителей. В первую очередь для них это довольно большое сокращение издержек. Прежде всего планируется сэкономить на хранении и логистике документов, говорит главный операционный директор Альфа-Банка Дмитрий Фролов. При этом сокращение монотонной механической работы по обработке бумажных документов чаще всего не означает сокращения штата сотрудников, добавляет он. Руководитель департамента розничного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Мигель Маркарянц только для своего банка оценивает экономию от безбумажных технологий более чем в 1,5 млрд рублей к 2022 году.

Все опрошенные "РГ" представители банков заявили, что оставят возможность оформления бумажных договоров. При необходимости клиент, оформивший документ в электронном виде, сможет повторно получить документы в банке быстрее и проще, чем бумажные аналоги, говорит представитель Сбербанка. В случае с электронным документом это всегда будет оригинал, в то время как с бумажным - заверенная копия, дубликат.

Проблема электронного документооборота в том, что неясен механизм защиты интересов клиента при спорных случаях, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. "Клиент, пытаясь узнать свои права и обязанности по договору, не может полагаться на отображение условий договора через каналы дистанционного обслуживания - оно может быть неполным и даже некорректным. Изменения могут быть внесены и в исходный текст договора с клиентом, включая его важнейшие условия", - указывает он. Один из способов снять проблему - хранить электронные копии договоров в независимом реестре (например, под эгидой ЦБ), к которому клиент может обратиться и быстро получить ответ при спорной ситуации, предлагает Волков.