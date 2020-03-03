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03.03.2020 17:19
Рубрика: Экономика

Россия догоняет Канаду по поставкам пиломатериалов

Текст: Ирина Алпатова
Россия должна нарастить к 2024 году экспорт продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) высокой степени переработки до 17 млрд долларов в год. Помочь в этом должны введение заградительных пошлин на экспорт кругляка и господдержка экспорта.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Российский экспорт продукции ЛПК в 2019 году, по информации портала "Сделано у нас", составил 12,3 млрд долларов (рассчитано на основе данных ФТС и внешнеторговой статистики). Выше результат был только годом ранее (около 13,5 млрд долл.), однако тогда на мировом рынке цены на целлюлозно-бумажную продукцию были аномально высоки.

Основу экспорта лесопромышленной продукции составляют пиломатериалы с объемом 4,63 млрд долларов, на втором месте - бумага и картон - 2,04 млрд долларов, а также древесные плиты и фанера - 2,03 млрд долларов. Многие позиции уверенно растут в физических объемах. Так, за 2019 год экспорт шпона увеличился на 7,5%, специфических профилированных пиломатериалов багетов, паркетной доски и других специфических пиломатериалов прибавил 9,2%, клееной фанеры - 2,5%. Экспорт пиломатериалов растет уже семь лет подряд - Россия прочно занимает второе место в мире, уступая только Канаде, причем разрыв с последней сократился за последние пять лет с 45 до 15%.

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В Российском экспортном центре (РЭЦ) говорят, что лесопромышленный комплекс является одним из ключевых направлений промышленного экспорта. Россия делает ставку на продукцию с высокой добавленной стоимостью - это позволит развивать производства на территории страны, а не просто зарабатывать на вывозе природного сырья. Номенклатура поставок достаточно широка - это фанера и различные древесные плиты, а также готовые изделия из дерева - ящики, бочки, деревянные полы и прочее.

Сегодня лесопромышленным компаниям доступны все меры поддержки, которые предоставляет государство. Наиболее востребованной, судя по всему, является компенсация до 80% затрат на транспортировку продукции. Так, в 2019-м объем поддержанного по этой субсидии экспорта леспрома составил 112,7 млрд рублей, сообщает РЭЦ.

Впрочем, речь идет только о продукции, которая официально признана в России высокотехнологичной. Так, в прошлом году возможности компенсировать транспортные расходы лишились производители очень популярного в Европе экологически чистого биотоплива - пеллет. Поскольку гранулы пеллет изготавливаются из древесных отходов, они с натяжкой могут называться продукцией с высокой добавленной стоимостью.

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С 2017 года топливные гранулы были включены в соответствующий перечень высокотехнологичной продукции, и экспортеры пеллет могли претендовать на субсидирование перевозок. А в 2019-м их из списка изъяли, зато включили туда фанеру и различные виды древесных плит. Это не помешало обновить исторический рекорд - экспорт пеллет и брикетов в 2019 году вырос на 40%, до 293 млн долларов, а Россия упрочила свои позиции в пятерке крупнейших экспортеров этого вида продукции.

Несмотря на развитие ЛПК-экспорта высокой степени переработки, экспорт леса-кругляка по-прежнему остается высоким. Россия является мировым лидером по экспорту круглого леса (15% мирового рынка). По данным разных источников, в среднем в стране добывается почти 22 млн кубометров лесоматериалов в год, а экспорт необработанных лесоматериалов составляет при этом 17-20 млн кубометров. То есть значительная часть добытой в России древесины уходит за рубеж. В связи с этим время от времени возникают инициативы запретить или существенно ограничить экспорт кругляка, чтобы сконцентрироваться на развитии производств на территории страны. Однако введение запрета стало бы нарушением обязательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Экспортеры круглого леса отмечают, что рынок и так пострадал от введения заградительных пошлин. С момента вступления России в ВТО самая высокая ставка (25%) сохранилась только для экспорта на азиатские рынки, но так как это ключевое направление, то рынок просел.

Поставки круглого леса в Китай по-прежнему остаются жизненно важными для дальневосточного бизнеса - около 80% леса идет именно туда, но эпидемия коронавируса может ухудшить положение этого сектора

Согласно данным "Леспром Информ", дальневосточные компании за последние 10 лет потеряли до 50% поставок на китайском направлении, почти полностью утрачен рынок Японии. Освободившуюся нишу в этих странах заняли лесозаготовители из Канады, США, Австралии и других стран.

Поставки круглого леса в КНР по-прежнему остаются жизненно важными для дальневосточного бизнеса - около 80% леса идет именно туда. Эпидемия коронавируса может ухудшить положение этого сектора - в середине февраля китайская сторона ужесточила фитосанитарный контроль лесоматериалов. Не допускается ввоз на территорию страны древесины с корой, что может означать огромные убытки для российских лесопромышленников. Таможня КНР готова пропустить и кругляк, обеззараженный методом фумигации или термической обработки, но выполнить требование сейчас невозможно из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры.

Все это происходит на фоне и без того усложнившейся ситуации в Дальневосточном регионе - за последний год пошлина на экспорт кругляка здесь поднялась до 60% и вырастет до 80% к следующему году.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ирина Алпатова
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