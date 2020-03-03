Биологи объяснили острое чутье и мокрый нос собак

Международная группа ученых провела исследования способности собак не только отлично "брать след" по запаху, но и реагировать на приближение живого существа в темноте.

Как известно, в природе не бывает ничего случайного, и тому факту, что нос у собаки всегда холодный и влажный, тоже должно быть какое-то объяснение.

Кончик носа собаки представляет собой голую кожу, полную желез - ринарий. Здесь множество нервных окончаний. Он влажный, и его нормальная температура всегда градусов на пять ниже температуры окружающей среды. Это дает возможность собаке идентифицировать не только запахи, но и тепло. Это и удалось доказать при помощи экспериментов, результаты которых опубликованы в журнале Scientific Reports.

Сначала исследователи обучили собак реагировать на сигналы теплового излучения в Университете Ленда (Швеция). Они приучили трех домашних собак выбирать между теплым объектом, имеющим температуру 31 градус по Цельсию и объектом с температурой окружающей среды с расстояния в 1,6 метра. Собаки не могли видеть объекты или чувствовать их запах. Все три подопытных четвероногих успешно находили объекты, излучающие слабое тепло.

Затем в Будапештском университете им. Эотвега Лоренда провели эксперименты на бодрствующих собаках с помощью МРТ, чтобы выяснить, где в мозге происходит активность, если животные обнаруживают источник слабого теплового излучения. Действительно, мозг получал импульсы, когда собаки чувствовали слабое тепло. Скорее всего, они унаследовали эту способность от своего предка волка, который "вынюхивал" жертв во время охоты именно по тепловым сигналам.

Кстати, такой способностью ощущать слабое тепло, исходящее от теплокровных существ, доступна лишь нескольким видам животных - жуку Melanophila acuminata, некоторым видам змей и летучей мыши.

Благодаря этим экспериментам ученые объяснили и еще одну особенность собаки - почему, когда ей жарко, она вываливает язык. Язык влажный и теплый, воздушный поток, создаваемый дыханием эффективно рассеивает избыточное тепло тела.