ЦПВС: Турция вытесняет к границам Греции беженцев из временных лагерей

Анкара проводит политику вытеснения в сторону греческой границы беженцев из Сирии, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы, отметил глава Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев. Речь, по его словам, идет о 130 тысячах беженцев.

"В настоящее время власти Турецкой Республики гонят в сторону греческой границы около 130 тысяч беженцев, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко- греческой границы, - говорится в пресс-релизе ЦПВС (есть в распоряжении редакции "РГ"). - Две трети из них не являются сирийскими гражданами".

Большая часть беженцев, по данным сотрудников Центра, это афганцы, иракцы, граждане африканских стран.

"Турция выдавливает этих людей в Греческую Республику", - констатировал Журавлев.