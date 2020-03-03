В Континентальной хоккейной лиге продолжаются поединки плей-офф Кубка Гагарина. Накануне первый матч серии на выбывание провели действующие обладатели трофея - хоккеисты ЦСКА.

Армейцы на своем льду принимали нижегородское "Торпедо" и добились победы со счетом 3:0.

В первом периоде шайбы забросили Антон Слепышев и Марио Кемпе, а в начале третьего периода Линден Вей установил итоговый счет на табло.

Отметим,что голкипер ЦСКА Илья Сорокин, отразивший в матче все 16 бросков по своим воротам, продлил собственную "сухую" серию в КХЛ до 139 минут 59 секунд. К слову, в эпизоде с шайбой Кемпе Сорокин заработал голевой пас.

В столичном дерби между "Динамо" и "Спартаком" сильнее оказались "бело-голубые" - 5:1. Победа над "Спартаком" стала для "Динамо" уже пятой в текущем сезоне. До этого команда Владимира Крикунова выиграла все встречи в регулярном чемпионате.

Что касается клубов Восточной конференции, то казанский "Ак Барс" дома обыграл нижнекамский "Нефтехимик" - 4:1, а новосибирская "Сибирь" в гостях обыграла "Автомобилист" - 2:0.

Пока лучшие клубы лиги выясняют отношения на льду, в Континентальной хоккейной лиге решили, что начиная со следующего сезона начнут действовать жесткие ограничения к платежной ведомости клубов.

По итогам голосования совета директоров КХЛ подавляющим большинством голосов были приняты изменения в регламенте. Со следующего сезона потолок зарплат в каждом клубе лиги составит 900 миллионов рублей, пол - 270 миллионов.

Для допуска к участию в чемпионате клубы должны предоставить финансовые гарантии возможности выплаты зарплаты хоккеистам в размере 315 миллионов рублей. Клубы, имеющие непогашенные задолженности по зарплате за предыдущие сезоны, также не будут допущены к участию.

Между тем русскоязычная версия официального сайта НХЛ традиционно составила тройку лучших российских игроков лиги по итогам прошлой недели.

Лучшим игроком назван нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Форвард набрал 7 (1+6) очков в четырех играх и стал лучшим бомбардиром недели среди россиян. Результативная серия Артемия уже составляет 13 матчей.

Второй звездой стал нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, записавший себе в актив 5 (2+3) очков в трех матчах. Форвард набирает очки в 19 играх подряд и имеет в активе 80 (31+49) очков в 63 матчах.

Третьей звездой признан нападающий "Даллас Старз" Денис Гурьянов. Игрок на прошлой неделе забросил три шайбы в четырех матчах.