Депутат Рады: Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, заявил в эфире украинского телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

По его словам, Гончарук сделал это после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Гончарук уже написал заявление об отставке и сказал своей команде, что он уходит. Так что это будет обсуждаться на фракции утром в Верховной раде… После общения с президентом он подготовил заявление и готов принять соответствующее политическое решение", рассказал Дубинский.

Прошение об отставке должна рассмотреть Рада и одобрить его минимум 226 голосами. Внеочередное пленарное заседание парламента назначено по требованию президента на 4 марта.

Если премьер действительно уходит, то вместе с ним в отставку должен подать весь кабинет министров. По сведениям Дубинского, далеко не все из нынешних министров в таком случае могут быть переназначены. В частности, может смениться руководство Минфина, государственной таможенной службы и ряда других министерств и ведомств.

Преемником Гончарука, по слухам, может стать бизнесмен Сергей Тигипко, бывший премьер-министром при Януковиче.

Причиной ухода Гончарука может стать его низкий рейтинг, отрицательное отношение к нему со стороны значительной части населения страны. Только 8 процентов опршенных украинцев одобряют его работу, тогда как относятся негативно 66 процентов.

Ранее в январе Гончарук уже писал прошение об отставке, но тогда Зеленский отклонил его, сказав, что 2сейчас не время раскачивать государство".

Между тем, на украинском сайте по поиску работы work.ua уже появилось шуточное резюме якобы "премьер-министра Алексея Гончарука", который ищет работу "в сфере управления и менеджмента", готов работать в массовке на ТВ, "имеет опыт работы с самокатами".